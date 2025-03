Una “piazza spugna” che assorbe la pioggia

Una “Water plaza” contro i danni del cambiamento climatico e le bombe d’acqua. Agrate come Rotterdam, la “piazza spugna” progettata in città da BrianzAcque ispirata alle “water squares” europee è il progetto più innovativo messo nero su bianco dal gestore del ciclo idrico sul territorio. È scattato il conto alla rovescia per il cantiere, i lavori nel rione di via Vismara cominceranno a giugno e costeranno 750mila euro. Il risultato sarà un bacino capace di assorbire gli eccessi delle piogge quando necessario, e nel resto del tempo, invece, sarà un salotto a cielo aperto con piante, fiori ed erba. Ma col meteo impazzito il piccolo eden si trasformerà in laghetto evitando che case, scantinati, garage e negozi finiscano a mollo. Dopo le precipitazioni l’acqua in eccesso verrà rilasciata lentamente nelle fognature evitando il sovraccarico. La piazza “allagabile” è una novità assoluta non solo in provincia ma in Italia, l’idea è stata portata avanti con il Comune. "È frutto di una filosofia urbanistica all’avanguardia - dice il sindaco Simone Sironi - capace di creare uno spazio pubblico accogliente e piacevole, che in caso di eventi estremi diventa un efficace strumento di mitigazione, grazie a un sistema tecnologico che permette l’allagamento controllato e temporaneo di un’area delimitata". Un intervento che "oltre a riqualificare la piazza principale del rione, contribuirà a rendere il territorio più sostenibile e resiliente, coniugando benessere dei cittadini, arredo urbano e sostenibilità". In principio sono stati i parchi dell’acqua a evitare le esondazioni (Arcore e Bernareggio-Carnate-Ronco i primi contro i danni causati dallo sconvolgimento del clima e un terzo arriverà a Sulbiate-Aicurzio), ma ora si passa alle città. La “Water plaza” non sarà una vasca, ma un salotto accogliente con zone dedicate al relax e alla conversazione e solo in parte sarà destinata a stoccare le piogge di troppo.

Interventi anti-allagamento sono previsti anche a Meda e Cesano. Nel primo caso verrà realizzato un parco con bioswale, un sistema di bioritenzione per filtrare l’acqua piovana, il rifacimento della pavimentazione del parcheggio vicino all’Istituto comprensivo Armando Diaz e sarà posata una nuova rete di fognatura bianca. Costo: 680mila euro e anche qui opere al via in estate. A Cesano il piano interesserà corso Roma. Il programma prevede aiuole alberate, rain garden che assorbiranno l’acqua piovana, evitando che finisca interamente nei tombini mandando in tilt il sistema. Investimento da 1,2 milioni sostenuto in parte dalla Regione, operai e ruspe in azione da fine estate.

Bar.Cal.