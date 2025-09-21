Una Giornata degli Animali d’oro. La manifestazione compie 50 anni

Si avvicina una giornata fondamentale per Enpa Monza: domenica 5 ottobre sarà il 50esimo annoversario della Giornata degli animali. La manifestazione si terrà dalle 14 alle 18 al canile rifugio di via San Damiano 21 a Monza. In occasione di questa edizione così significativa verrà allestita una mostra fotografica che illustrerà tutte le tappe più importanti della manifestazione. Vi sarà poi un’altra mostra, dedicata ai 10 anni del rifugio di via San Damiano, che ha sostituito la vecchia struttura di via Buonarroti 52. Ma i programmi non finiscono qui. Anche quest’anno si svolgerà il concorso Cane Fantasia e verrà lanciata la nuova Lotteria benefica Enpa 2026 con 100 premi in palio.

Sarà un evento adatto a tutte le età: verranno organizzati giochi come “Abbatti i misfatti“ e il truccabimbi e sarà data la possibilità di visitare tutti i settori del rifugio. Un’occasione per spendere un pomeriggio circondati da cani, gatti e animali della fattoria, molto più rari da incontrare in città. La giornata si concluderà con la tradizionale benedizione di tutti gli animali del rifugio. Durante l’evento sarà possibile acquistare i nuovissimi calendari Enpa 2026, in versione da scrivania oppure da appendere al muro. Altri gadget e idee regalo saranno invece acquistabili sabato 4 ottobre al banco Enpa che verrà allestito in via Italia. Qui sarà possibile richiedere informazioni e, attraverso l’acquisto di qualche prodotto, finanziare l’ente e le sue missioni benefiche. La presenza in centro di Enpa il 4 ottobre va anche a sostegno della manifestazione contro la costruzione della Pedemontana che si svolgerà il giorno stesso davanti alla Stazione ferroviaria di Monza in via Enrico Arosio.

V.M.