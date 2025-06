Un ritorno al passato. L’idea del bus navetta dal Parco al centro

In tempo di parcheggi a pagamento con strisce blu sparse un po’ ovunque per tutta la città, qualcuno comincia a rispolverare la vecchia idea realizzata nei primi anni 2000 e poi soppressa del bus navetta dal Parco (Porta Monza) al centro. Oggi questo servizio esiste solo come convenzione tra la Clinica Zucchi e il parcheggio, ma l’idea non dispiace a molti. "Sarebbe molto utile - commenta Isabella Viganoni -, con tutte le strisce blu e i posteggi a pagamento nessuno viene più in centro a Monza. È vero che si verifica un maggior turnover di auto, ma se rimettessero il servizio dal parcheggio Porta Monza sarebbe una bella cosa. Riportiamo gente in centro città, altrimenti i negozi muoiono. Già le vie dello shopping sono deserte". Qualcun altro è tiepido e dice che tanto dal Parco al centro è una passeggiata perciò è meglio utilizzare di più la bicicletta. Secondo Paola Bencivenga sarebbe comunque un’idea intelligente: "Io non sono di Monza - racconta - vengo in treno quando ho bisogno e poi cammino, ma per quando è brutto tempo, per chi deve fare la spesa o anche per chi lavora in centro a Monza potrebbe davvero essere la svolta".

Certo, bisognerebbe poi mettere in sicurezza il percorso per tornare al Parco, soprattutto per chi d’inverno finisce di lavorare tardi nei negozi. "Sarebbe comunque una bellissima idea - il commento di Alessandra Della Salda -, il parcheggio del Parco costa molto meno rispetto alle strutture attorno al centro, dove si arriva a 3,50 euro all’ora. Io non sono residente, lavoro in centro e pago 120 euro al mese di autosilo. Poi non è detto che tutti i giorni trovi davvero il posto".