Al via la nuova VanzaGO!. Navetta con 15 fermate

Al via mercoledì 7 maggio VanzaGo, il nuovo servizio di trasporto locale gratuito pensato per migliorare la mobilità interna e favorire l’accesso ai servizi. La navetta collegherà in modo continuativo Mantegazza e Vanzago centro, con 15 fermate lungo il tragitto. Il servizio sarà attivo ogni mercoledì mattina, dalle 9 alle 12 e consentirà di raggiungere il mercato in piazza della Filanda, il centro medico, il centro prelievi, la farmacia, la stazione, la Posta o anche solo di spostarsi, da una parte all’altra della città, senza dover usare l’auto. "VanzaGo - dichiara il sindaco Lorenzo Musante - nasce come progetto sperimentale, con l’ambizione di diventare un servizio stabile per tutta la comunità". Ro.Ram.