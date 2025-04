Trasporto pubblico a Zibido. Corse tagliate: c’è l’accordo. Pochi autisti, arrivano i rinforzi

Zibido San GiacomoIndividuare una soluzione alle corse che saltano. Grazie all’intervento dell’amministrazione comunale, la società che si occupa del servizio di trasporto scolastico e quello negli orari “di morbida” mette a disposizione autisti per limitare i disagi causati da corse tagliate. Martedì sera, nel corso di un incontro pubblico organizzato nella sala consiliare è stato spiegato il raggiungimento di un accordo, secondo il quale la società Mangherini, che per il Comune si occupa del servizio scolastico e delle navette, mette a disposizione di StarMobility due autisti che potrebbero presto diventare tre. Guideranno, negli orari di punta, i pullman che le persone utilizzano per andare e tornare da scuola o dal lavoro. Il servizio è partito il primo aprile con un primo autista, che assicura una copertura di quattro corse giornaliere. Dal 22 aprile se ne aggiungerà un secondo, per altre sette corse dalle 7 alle 18.05. E successivamente potrebbe entrare in servizio un terzo. A presentare le novità c’erano la sindaca Sonia Belloli, il vicesindaco Anita Temellini (che ha anche la delega alla Mobilità), il funzionario comunale che ha seguito da vicino tutti gli aspetti tecnici, Clara Soffientini e il responsabile appalti e gare della ditta Mangherini, Mauro Stellin. "La gara dell’Agenzia Tpl - spiega la sindaca Sonia Belloli - è stata prorogata via via negli anni e forse verrà indetta nel 2026, con, ci assicurano, dei miglioramenti. Noi, però, non potevamo aspettare oltre. Per questo, oltre al servizio navette istituito negli anni scorsi, abbiamo verificato la possibilità che Mangherini riuscisse a sopperire alla mancanza di autisti lamentata da StarMobility. È stato così raggiunto un accordo tra loro e l’Agenzia. Intesa che dovrebbe permetterci di limitare i disagi per i nostri cittadini". Un problema, quello delle corse tagliate, che si trascina da settembre. In un primo momento sembrava che fosse temporaneo. Invece è continuato. Tanto che la sindaca Sonia Belloli e il suo vice Anita Temellini hanno interpellato - insieme ad altri amministratori dei Comuni della zona - Città Metropolitana, Regione Lombardia e il Prefetto di Milano. Organizzando poi una prima assemblea pubblica per i cittadini di Zibido san Giacomo alla fine del 2024. Hanno poi partecipato a un sit-in di protesta a Noviglio. Occorreva però individuare una possibile soluzione in tempi brevi.