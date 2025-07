Un punto salute di eccellenza. Centro medico Santa Marta: servizi e comfort per i pazienti

Ha aperto il nuovo centro medico Santa Marta, realizzato da Aspecon, l’azienda farmacie, su input del Comune. Una sede di lusso in centro a Concorezzo, a disposizione dei pazienti cinque ambulatori, un’infermeria, due sale d’attesa e una reception. L’intervento di riqualificazione è costato 230mila euro. Prima i dottori erano in via Manzoni, il trasloco aveva imposto lo stop all’attività, ma adesso è tutto ripreso. Riqualificazione e ridistribuzione degli interni, le parole d’ordine di un progetto per il quale l’amministrazione ha fissato obiettivi di accessibilità, funzionalità e comfort per malati e personale. Uno degli ambulatori è attrezzato per visite ginecologiche, un altro per la fisioterapia. Nessuna barriera architettonica, ascensore e bagno per disabili fra le dotazioni. Ad accogliere gli utenti ci sarà l’accettazione. Sono stati realizzati anche nuovi servizi igienici. Confermata l’intera offerta di prima, a cominciare dallo studio infermieristico che fa anche assistenza a domicilio, garantendo cure personalizzate. Si possono continuare a fare medicazioni, iniezioni, elettrocardiogrammi, misurazione di colesterolo, glicemia, pressione. C’è anche il Cup per le prenotazioni di visite specialistiche con neurologi, angiologi, ortopedici, osteopati, ginecologi, urologi, cardiologi, dermatologi, otorinolaringoiatri e radiologi.

"È un punto salute importante in una sede di prestigio – dice il sindaco Mauro Capitanio -. Gli ambulatori saranno un faro per i concorezzesi (e non solo, non serve essere residenti per accedervi) che avranno a disposizione spazi con professionisti qualificati. I lavori di ristrutturazione hanno abbellito ulteriormente la corte che ora, grazie alla presenza del Consultorio, diventa una struttura dedicata ai servizi di prossimità". Un luogo anche bello da vivere. Il cortile "è direttamente collegato al giardino della biblioteca protagonista lo scorso anno di un intervento di recupero", ricorda il primo cittadino. I pazienti hanno già promosso il polo sanitario, "l’anno scorso gli accessi sono aumentati del 6%". Dietro al successo c’è Aspecon, la municipalizzata con vocazione sanitaria nel Dna, ha cominciato nel 1993 occupandosi di farmacia con ambulatorio galenico, medici di famiglia e l’infermeria. Prenotazioni direttamente sul suo sito.