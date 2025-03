Un milione di euro per i bus. Il Covid e i danni ai trasporti: ecco i fondi della Regione

Intanto arriverà poco meno di un milione di euro dalla Regione per compensare le perdite legate agli anni del Covid. Questo in attesa che in primavera scatti la nuova gara per l’affidamento del servizio di trasporto pubblico locale sul territorio, un passaggio che dovrebbe servire a migliorare la situazione dei bus che percorrono le strade brianzole. Fondi in arrivo da Palazzo Lombardia a sostegno del sistema di trasporto pubblico della Brianza: la Giunta ha appena destinato un contributo di 30 milioni e 747mila euro all’Agenzia Tpl del bacino della città metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia per controbilanciare le perdite di ricavi subite dal settore negli anni 2020-2021 e nel primo trimestre del 2022 a seguito dell’emergenza Covid. La ripartizione esatta dei fondi è ancora da definire, ma in base ai precedenti, spiegano dall’Agenzia Tpl, "la quota di competenza dei servizi di Monza e Brianza dovrebbe essere di poco inferiore a un milione".

Le somme fanno parte dei 55 milioni messi a disposizione dalla Regione per le 6 agenzie di bacino Tpl, l’Autorità di bacino dei laghi d’Iseo, Endine e Moro e per Trenord, ultima tranche degli aiuti legati alla pandemia, che dal 2020 ammontano a più di 844 milioni di euro. Una boccata d’ossigeno per un sistema che non ha ancora risolto problemi strutturali. A migliorare l’efficienza del trasporto pubblico dovrebbe essere il nuovo affidamento del servizio: l’appalto sarà per 7 anni e darà quindi modo alle aziende di investire sul personale e sul parco mezzi. La gara dovrebbe aprirsi prima dell’estate, così da avere il subentro dei nuovi gestori delle linee bus nel 2026. Questo per quanto riguarda la Brianza, compresa nei primi 4 lotti messi a bando. Per Monza invece si dovrà attendere un ulteriore anno: la città è inserita infatti nel lotto 1, insieme a Milano, e qui il nuovo servizio si avvierà nel 2027. "Per la gara tutto sta procedendo - conferma il direttore dell’Agenzia Tpl, Luca Tosi -: abbiamo adottato come Cda l’aggiornamento del programma di bacino e lo porteremo in assemblea per l’approvazione. Stiamo predisponendo la relazione di affidamento, che precede la pubblicazione del bando. Bando, per i primi 4 lotti, che è in dirittura d’arrivo: prima dell’estate ci sarà la pubblicazione". Tra i nodi critici, la carenza di autisti. "Nella zona della Brianza ora la situazione è stabile - dice Tosi -. In questo momento i problemi sono in altri ambiti del nostro bacino. D’altra parte non c’è ancora stato il rinnovo del contratto nazionale degli autisti: speriamo venga sbloccato perché porterebbe un po’ di respiro".