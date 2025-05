Motociclisti morti in viale Battisti. Slitta ancora l’esito della perizia

Slitta ancora fino a metà luglio l’esito della perizia cinematica in incidente probatorio per chiarire la dinamica del drammatico incidente stradale che lo scorso luglio è costato la vita a due centauri in viale Cesare Battisti a Monza. Era l’ottobre del 2024 quando la giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza, Elena Sechi, ha nominato il suo perito, con il compito di lavorare fianco a fianco coi consulenti nominati dai difensori dell’indagata di omicidio stradale plurimo, un’automobilista milanese di 53 anni, e delle parti civili, i familiari delle due vittime, Fabio Castelli, monzese di 55 anni direttore amministrativo delle Scuole Parrocchiali San Biagio a Monza, e Manuel Luca Montella, 37enne originario di Cirò in provincia di Crotone ma residente a Bovisio Masciago, tecnico specializzato nella manutenzione di macchine agricole elettriche. La perizia serve a verificare la prima ricostruzione fatta dello scontro dei due scooter che procedevano parallelamente in direzione di piazzale Virgilio e si sono schiantati contro un Suv guidato dalla 53enne milanese. Sotto la lente degli esperti, che hanno a disposizione anche i mezzi coinvolti nell’incidente posti sotto sequestro e i verbali della polizia locale di Monza acquisiti dalla Procura, la velocità con cui viaggiavano l’auto e gli scooter e le precedenze da rispettare all’incrocio semaforico. L’esito dell’elaborato collegiale, che con la formula dell’incidente probatorio vale già come prova riconosciuta tra le parti, doveva essere presentato alla giudice lo scorso marzo, poi gli esperti avevano chiesto una proroga fino al 22 maggio. Ma anche questa data è destinata a saltare perché una nuova richiesta di proroga ha portato a un ulteriore slittamento fino a metà luglio. A oltre un anno di distanza dal tragico evento.

Era infatti il 5 luglio del 2024 quando si è verificato il gravissimo incidente stradale. Erano le 14.20 quando all’incrocio tra viale Battisti e via Rossini, a pochi metri dalla Villa Reale, sulla carreggiata che porta verso il Rondò dei Pini, è scattato l’allarme. Manuel Luca Montella era stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza ma era stato dichiarato morto dai medici del pronto soccorso poco dopo. In serata era deceduto anche Fabio Castelli, trasportato con l’elisoccorso all’ospedale Niguarda. La conducente del Suv, senza traumi evidenti ma in stato di choc, era stata trasportata in codice verde all’ospedale di Vimercate.

S.T.