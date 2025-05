Ciclisti brianzoli in gara: Salus Seregno De Rosa al Giro del Medio Po e altre sfide

Nuovi appuntamenti sulle strade della Lombardia e non solo per i ciclisti brianzoli.

I primi a entrare sulla scena agonistica saranno i corridori della categoria juniores della Salus Seregno De Rosa, reduci dal Giro d’Abruzzo dove Daniele Longoni ha conseguito la sesta posizione nella frazione conclusiva di Sant’Egidio alla Vibrata. Ebbene il team di Marco Moretto domani disputerà il classico Giro del Medio Po, con partenza e arrivo a Castel San Giovanni nel Piacentino.

Mentre domenica la squadra farà rotta nel Bresciano per essere al via della Challange Bresciana Giancarlo Otelli, che prevede la corsa in linea al mattino e la cronometro al pomeriggio per i primi venti classificati. Per quanto riguarda i più giovani della Salus Seregno, gli allievi saranno impegnati a Lonato del Garda nel Trofeo Feralpi, mentre gli esordienti gareggeranno a San Giuliano Milanese. A quest’ultimo traguardo saranno presenti anche i portacolori del Pedale Arcorese, della Brugherio Sportiva e della Giovani Giussanesi.

In quel di Faloppio, alle porte di Como, è prevista la corsa per la categoria allievi alla quale figurano iscritti i ragazzi della Lissone Mtb, del Gs Cicli Fiorin e della Giovani Giussanesi. La Fiorin sarà inoltre impegnata con gli esordienti sulle strade di Nuvolento, nel Bresciano, e con il biker Giovanni Bosio all’Isola d’Elba.

Infine, le donne del Cesano Maderno protagoniste nella gara che si disputa a Corridonia nelle Marche.

Danilo Viganò