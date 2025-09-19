Tutti in campo alla Baskin Cup. Quando l’inclusione va a canestro

Due giorni a tutta inclusione con la seconda edizione dellA “Acinque Baskin Cup“, promossa da Asd Sport4All con il gruppo Acinque: un’iniziativa che combina sport, divertimento e solidarietà. Il baskin, disciplina mutuata dalla pallacanestro, mette in campo insieme persone con e senza disabilità: assegnando pari possibilità e importanza a ciascun atleta, è un esempio concreto di inclusione. Il torneo si svolgerà al PalaFamila di via Gramsci domani e domenica dalle 10, con ingresso libero. Ben 9 le formazioni che si sfideranno in questa seconda edizione del torneo: Sport4All Bears, Baskin Manigunda, Sport4All Dragons, Baskin Team Gattico, Sport4All Lions, Casate Sport, Baskin Rho, Salus Gerenzano ed Eureka Monza. I team in campo si sfideranno in un torneo a scontri diretti e la manifestazione sportiva sarà accompagnata da spettacolo e intrattenimento.

Il torneo infatti viene promosso all’interno di una grande festa allestita nel piazzale antistante il palazzetto, una tensostruttura con tavoli e panche a disposizione di chi vorrà mangiare in compagnia servendosi dal food truck selezionato per la manifestazione. Per i più piccoli non mancheranno gonfiabili, truccabimbi e un punto ristoro dedicato a chi vorrà rinfrescarsi con un gelato. Inoltre, le due giornate saranno allietate da intrattenimento musicale con dj set ed esibizioni live chitarra e voce dal duo Ceci & Luke. Sarà possibile assistere a un live painting firmato Ship dove chiunque potrà partecipare a un graff lab per completare l’opera. Tutte le partite saranno animate dai gruppi di ballo Asd Emerald Gym Project di Bovisio Masciago e Asd Ballet studio di Seveso; non mancherà inoltre il coinvolgimento del pubblico che sarà chiamato sul parquet a sfidarsi in giochi e gare di tiro con la possibilità di vincere gadget e non solo, firmati Pallacanestro Cantù, formazione neopromossa in Serie A, che è di casa a Seveso, dove si allena. Con Acinque ci sarà anche la possibilità di sperimentare sostenibilità ed energia, attraverso l’utilizzo di biciclette e handbike il cui movivimento alimenterà frullatori e schermi.

Non mancheranno una esposizione di Harley Davidson il sabato e una di auto sportive. La premiazione di domenica 21 sarà anticipata da uno spettacolo delle majorette della Asd Twirling di Cesano Maderno.

"L’inclusione è un valore in cui la multiutility del territorio si riconosce pienamente - dice l’amministratore delegato di Acinque, Stefano Cetti - e che vogliamo diffondere: dopo il successo dello scorso anno, continuiamo a sostenere il movimento del baskin".