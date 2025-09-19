Tensione al capolinea di Sesto. Pretende di salire e blocca i bus

Capolinea della linea di autobus che collega Sesto San Giovanni con Monza. L’autobus diretto al quartiere San Fruttuoso a Monza è fermo in mezzo allo snodo. Non parte. Dietro di lui altri autobus impossibilitati a passare, ora di pranzo, ora di punta. Clacson e nervosismo.

Un uomo si era parato davanti all’autobus diretto a Monza, urla, gesticola. Picchia i pugni sul parabrezza. È visibilmente alterato. La tensione è palpabile, considerati poi gli altri passeggeri in attesa e gli altri bus imprigionati nell’ingorgo. Intanto l’uomo immortalato in un video girato da alcuni utenti (o da altri autisti, non è chiaro) ce l’ha con l’autista e urla a tutti le sue ragioni.

Mentre il bus stava partendo – spiega – è arrivato anche lui. In ritardo, ma fuori fermata ha chiesto all’autista di attenderlo e aprirgli le porte. Non si può. Regolamento e buon senso lo vietano.

"Se lo facessimo ogni volta che ce lo chiedono accumuleremmo ritardi su ritardi a discapito di tutti gli altri utenti. Tra l’altro al capolinea significa bloccare anche i bus alle spalle. Oltre a mettere a rischio l’incolumità dei passeggeri, facendoli salire fuori dagli stalli di fermata regolamentare" fa sapere un autista.

Il problema è che come si vede nel video dell’episodio andato in scena l’altro pomeriggio al capolinea di Sesto San Giovanni, la situazione è presto trascesa. "Ti do un pugno, mi hai fatto cenno che non potevi fermarti e io adesso ti spacco la faccia!" le minacce proferite mentre il passeggero esagitato tentava addirittura di forzare la porta dell’autobus.

"Una situazione gravissima - commenta Salvatore Russo, autosta storico e responsabile del trasporto pubblico del Dipartimento di Monza e Brianza per Fratelli d’Italia - non c’è nessun rispetto per noi lavoratori, insulti e aggressioni fisiche e verbali sono all’ordine del giorno. Bisogna fare qualcosa prima che ci scappi il morto, ormai gli autisti non hanno nemmeno più il coraggio di denunciare".

Il bus è rimasto fermo per 60 minuti facendo saltare corse e coincidenze, l’autista preso di mira ha chiamato le forze dell’ordine rifiutando di ripartire finché la situazione non fosse tornata sicura. È intervenuta la polizia, che ha proceduto per interruzione di pubblico servizio e minacce. Dopo le denunce, pare che il passeggero, visto il can can creato, abbia porto le proprie scuse. dicendosi dispiaciuto.