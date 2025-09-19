Furti e sliding doors

CronacaTensione al capolinea di Sesto. Pretende di salire e blocca i bus
19 set 2025
DARIO CRIPPA
Cronaca
Tensione al capolinea di Sesto. Pretende di salire e blocca i bus

Il conducente non carica un passeggero in ritardo: lui ferma tutti i mezzi e minaccia gli addetti. Caos nel piazzale per un’ora, poi arriva la polizia che denuncia l’uomo per interruzione di pubblico servizio.

Un frame del video girato da un conducente durante gli attimi di tensione al capolinea di Sesto San Giovanni della linea per Monza San Fruttuoso

Capolinea della linea di autobus che collega Sesto San Giovanni con Monza. L’autobus diretto al quartiere San Fruttuoso a Monza è fermo in mezzo allo snodo. Non parte. Dietro di lui altri autobus impossibilitati a passare, ora di pranzo, ora di punta. Clacson e nervosismo.

Un uomo si era parato davanti all’autobus diretto a Monza, urla, gesticola. Picchia i pugni sul parabrezza. È visibilmente alterato. La tensione è palpabile, considerati poi gli altri passeggeri in attesa e gli altri bus imprigionati nell’ingorgo. Intanto l’uomo immortalato in un video girato da alcuni utenti (o da altri autisti, non è chiaro) ce l’ha con l’autista e urla a tutti le sue ragioni.

Mentre il bus stava partendo – spiega – è arrivato anche lui. In ritardo, ma fuori fermata ha chiesto all’autista di attenderlo e aprirgli le porte. Non si può. Regolamento e buon senso lo vietano.

"Se lo facessimo ogni volta che ce lo chiedono accumuleremmo ritardi su ritardi a discapito di tutti gli altri utenti. Tra l’altro al capolinea significa bloccare anche i bus alle spalle. Oltre a mettere a rischio l’incolumità dei passeggeri, facendoli salire fuori dagli stalli di fermata regolamentare" fa sapere un autista.

Il problema è che come si vede nel video dell’episodio andato in scena l’altro pomeriggio al capolinea di Sesto San Giovanni, la situazione è presto trascesa. "Ti do un pugno, mi hai fatto cenno che non potevi fermarti e io adesso ti spacco la faccia!" le minacce proferite mentre il passeggero esagitato tentava addirittura di forzare la porta dell’autobus.

"Una situazione gravissima - commenta Salvatore Russo, autosta storico e responsabile del trasporto pubblico del Dipartimento di Monza e Brianza per Fratelli d’Italia - non c’è nessun rispetto per noi lavoratori, insulti e aggressioni fisiche e verbali sono all’ordine del giorno. Bisogna fare qualcosa prima che ci scappi il morto, ormai gli autisti non hanno nemmeno più il coraggio di denunciare".

Il bus è rimasto fermo per 60 minuti facendo saltare corse e coincidenze, l’autista preso di mira ha chiamato le forze dell’ordine rifiutando di ripartire finché la situazione non fosse tornata sicura. È intervenuta la polizia, che ha proceduto per interruzione di pubblico servizio e minacce. Dopo le denunce, pare che il passeggero, visto il can can creato, abbia porto le proprie scuse. dicendosi dispiaciuto.

