Agenti e unità cinofila in azione. Doppio blitz contro lo spaccio

Sorpresi a consumare droga in luogo pubblico, per uno scatta il Daspo, per l’altro la sospensione della patente. Doppio intervento della polizia locale di Cesano Maderno nell’ambito del “Progetto Groane 2025 Controllo parchi e stazioni”. Col supporto dell’unità cinofila, ora in dotazione alla polizia locale, gli agenti hanno colto in flagranza due cittadini, uno extracomunitario e uno italiano, mentre consumavano stupefacenti.

Il primo è stato individuato dagli agenti in zona Stazione, vicino alla ciclabile di via Como, il secondo nei pressi della “Cittadella dei Ragazzi”. Quest’ultimo, a seguito di perquisizione approfondita, è stato anche trovato in possesso di quasi 5 grammi di sostanza stupefacente oltre a quella che stava consumando. Per entrambi sono scattate le sanzioni previste dal Regolamento di Polizia urbana del Comune di Cesano Maderno, con l’ordine di allontanamento (Daspo), oltre alle sanzioni amministrative previste.

Per la persona trovata in possesso dei 5 grammi, inoltre, è scattata anche la sospensione di 30 giorni della patente di guida poiché si trovava a bordo del proprio veicolo.

I due cittadini verranno segnalati per attivare i percorsi di recupero dalla tossicodipendenza. I controlli degli agenti della polizia locale, anche con il supporto dell’unità cinofila, proseguiranno nelle prossime settimane, in orari diurni e serali su tutto il territorio comunale e in particolare in quelle zone della città in cui sono stati segnalati episodi di consumo e spaccio di stupefacenti.

Ga.Bass.