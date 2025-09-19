I campioni dell’Eureka: "Il segreto? Siamo uniti"

La squadra campione in carica dell’Acinque Baskin Cup è di casa a Monza. Ed è anche la vincitrice del campionato territoriale Lombardia Nord. L’Eureka Monza è ormai una realtà affermata di questo sport. La società polisportiva – con sede nel quartiere Cederna-Cantalupo –, è stata fondata come club di basket nel 1996, e ha introdotto il baskin vent’anni più tardi, nel 2016, su intuizione di coach Marco Burghardt. Dai 4 iniziali iscritti oggi si è arrivati a 39. Tanto che i tre coach (oltre a Burghardt, anche Giuseppe Pellicano e Simona Dettoni), stanno valutando se dare luogo a una seconda squadra. "Abbiamo vissuto una costante crescita - afferma Burghardt -. Da quattro anni abbiamo tre allenatori, a cui si aggiungono diversi volontari, per cui ci sono almeno sei persone a seguire gli allenamenti, due volte a settimana. Fondamentale, negli ultimi due anni, è stato il sostegno del main sponsor Quercia soluzioni&Investimenti della famiglia Lercari". La ricetta vincente è lo spirito di gruppo. "Siamo una grande famiglia - continua Lavarini -. Usciamo spesso a condividere momenti insieme, e tra compagni di squadra ci si aiuta reciprocamente dentro e fuori dal campo, con i passaggi in auto ad esempio. Un fatto esemplificativo è stato il modo con cui abbiamo accolto un ragazzo immigrato in Brianza da Salerno. Grazie all’interessamento collettivo ha trovato il posto di lavoro. L’anno scorso abbiamo fatto una trasferta, a Salerno, andando a trovare la sua famiglia". All’interno della squadra c’è una grande varietà di persone, com’è nello spirito del baskin. Più della metà ha disabilità cognitive o motorie, e molto significativa è la presenza femminile. Tra loro c’è anche un'atleta diversamente abile di 55 anni, che avendo i genitori con difficoltà nel muoversi, beneficia della collaborazione dei compagni per essere accompagnato. "Per i ragazzi e per noi allenatori ogni partita è un’emozione importante. In particolare, da coach, vedere il primo canestro in partita di ogni ragazzo è una gioia. Una grande emozione è stata vedere premiati Beatrice Galbiati (21 anni), atleta in sedia a rotelle, e Samuele Adami (22 anni), “normodotato“, come migliori giocatori del campionato Lombardia Nord". Dopo il torneo di Acinque, l’obiettivo sarà la Coppa Lombardia, il 28 settembre a Gerenzano.