20 set 2025
DARIO CRIPPA
Seregno, precipita con la betoniera nello scavo: operaio finisce in ospedale

L’infortunio sul lavoro si è verificato, questa mattina, in un cantiere in via Platone. L’uomo non è in pericolo di vita

I soccorritori all'interno dello scavo

I soccorritori all'interno dello scavo

Seregno (Monza e Brianza), 20 settembre 2025 – Infortunio sul lavoro questa mattina in un cantiere dove alcuni operai stavano lavorando al rifacimento di una strada. Erano le 10.35 quando in via Platone, a Seregno, una betoniera è precipitata in uno scavo aperto.

Il conducente del mezzo è rimasto ferito ed è stato recuperato utilizzando tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviali).

I vigili del fuoco nel cantiere di via Platone
L’uomo è stato successivamente affidato al personale sanitario AREU e trasportato in codice giallo all’ospedale San Gerardo di Monza. Terminate le operazioni di soccorso, si è provveduto alla messa in sicurezza del mezzo coinvolto.

La betoniera finita nello scavo
Sul posto sono intervenuti un’autopompa da Seregno e il carro fiamma dei vigili del fuoco Volontari di Seregno, oltre al personale medico inviato da AREU, ai carabinieri della Compagnia e agli ispettori dell’ATS Brianza. Sono in corso gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell'accaduto.

