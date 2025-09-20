Aggressione choc a Lainate: toglie la corrente nella casa della vicina, poi tenta di strangolarla davanti ai figli

Lainate (Milano), 20 settembre 2025 – L'ha afferrata al collo con le mani e ha tentato di strangolarla fino all'intervento della figlia 14enne che ha colpito l'uomo alla testa con una bottiglia. Ferito e sanguinante ha cercato di allontanarsi dall'appartamento ma è stato fermato e arrestato dai carabinieri. Un 48enne italiano è stato arrestato ieri sera a Lainate per tentato omicidio e violazione di domicilio.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della Compagnia di Rho che sono intervenuti sul posto –un condominio di largo Grancia – l'uomo, in forte stato di agitazione, senza un apparente motivo, si è presentato nell'appartamento della sua vicina di casa, una 44enne dominicana. Prima ha staccato il contatore dell’energia elettrica della donna, poi ha danneggiato con rabbia e violenza la porta e infine ha fatto irruzione.

In casa c'era la donna con i due figli minorenni, erano spaventati per l'assenza di luce e il comportamento violento dell'uomo che si è avvicinato alla donna l'ha aggredita afferrandola con entrambe le mani al collo nel tentativo di strangolarla. Sono stati attimi di panico, fortunatamente la quattordicenne ha reagito afferrando una bottiglia di vetro e colpendo l’aggressore alla testa, riuscendo così a farlo desistere.

Il 48enne si è allontanato dall'appartamento ma non ha fatto molta strada è stato raggiunto e bloccato nel cortile condominiale dai carabinieri nel frattempo intervenuti a seguito delle segnalazioni dei vicini. La vittima è stata trasportata, in codice giallo, presso ospedale di Rho, mentre l’arrestato è stato visitato presso l’ospedale San Carlo di Milano e successivamente accompagnato presso la casa circondariale di Milano San Vittore. Sono in corso indagini per chiarire le ragioni del suo forte stato di agitazione, verificando se avesse assunto sostanze stupefacenti o consumato alcool.