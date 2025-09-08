Incidente sul lavoro a Desio, operaio precipita da 10 metri: è in condizioni critiche

Milano – Un operaio di 37 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere precipitato da un’impalcatura mentre lavorava all’interno di un cantiere in via Milano a Desio, in provincia di Monza e Brianza. L’incidente è avvenuto intorno alle 10.15 di lunedì mattina.

Secondo le prime ricostruzioni, il trentasettenne si trovava sopra dei ponteggi a circa 10 metri di altezza quando, per ragioni ancora da verificare, è caduto a terra. I colleghi hanno chiamato il 118 e l’Agenzia regionale di emergenza urgenza ha inviato sul posto un’ambulanza e un’automedica.

L’intervento dei soccorsi

All’arrivo dei soccorritori, le condizioni dell’uomo apparivano già molto critiche: nella caduta, ha riportato un trauma cranico e delle lesioni al bacino, a un braccio e a una gamba. Il personale lo ha stabilizzato sul posto e poi trasporto d’urgenza in codice rosso – il più grave – all’ospedale San Gerardo di Monza.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco, la polizia locale di Desio e il personale dell’Agenzia di tutela della salute. I tecnici dovranno ricostruire la dinamica dell’evento, accertare che le norme di sicurezza sono state rispettate e verificare eventuali responsabilità.

Vittime del lavoro

Questo è solo l’ultimo di una lunga serie di incidenti sul lavoro avvenuti nelle ultime settimane in Lombardia. Appena un’ora dopo questo evento, un operaio di 48 è morto dopo essere rimasto schiacciato mentre lavorava all’interno dello stabilimento dell’azienda Gusberti di Monza. E soltanto pochi giorni fa, a Persico Dosimo, nel Cremonese, un altro operaio di 46 anni è deceduto dopo essere precipitato da 8 metri mentre installava dei pannelli fotovoltaici sul tetto di una cascina.

In base ai dati dell’Ispettorato del lavoro, con 13.133 ispezioni e un tasso di irregolarità pari al 67,5%, la regione si conferma tra le aree con maggiore esposizione a violazioni della normativa del lavoro e della prevenzione. Sono stati rilevati nell’arco di un anno 1.589 lavoratori in nero, 184 casi di caporalato,1.933 interposizioni illecite di manodopera, 6.681 violazioni in materia di salute e sicurezza, in gran parte nei settori ad alto rischio come l’edilizia. Dall’inizio dell’anno a fine luglio 2025, sono morti 89 lavoratori lombardi.