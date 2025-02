Sequestrati 12 chili di polvere bianca. Due condanne fino a 6 anni e mezzo

Due condanne per il sequestro di 12 chilogrammi di cocaina. Il giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Monza Marco Formentin ha inflitto nel processo col rito abbreviato 6 anni e mezzo di reclusione a Cherki B., marocchino 35enne residente a Romano di Lombardia nella Bergamasca ma domiciliato a Carugate, ritenuto responsabile dei reati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e 5 anni di reclusione a Salvatore B., 66enne di Levate in provincia di Bergamo. Quest’ultimo è stato ritenuto responsabile soltanto della detenzione della droga. Il primo è ancora detenuto in carcere mentre l’italiano si trova agli arresti domiciliari ed entrambi sono difesi dall’avvocato Amedeo Rizza. Gli arresti erano scattati a settembre. Il marocchino era stato pedinato in quanto sospettato di trasportare droga, era stato intercettato in auto ad Agrate Brianza e fermato in viale delle Industrie. Nella vettura, sottoposta a perquisizione, gli agenti della polizia di Stato di Milano avevano trovato un chilo di cocaina. Le indagini erano iniziate quando gli agenti della Mobile milanese avevano individuato il 35enne come "probabile detentore di diversi panetti di cocaina" che avrebbe nascosto in un appartamento di Carugate. Si erano quindi appostati all’esterno dell’abitazione e avevano seguito il marocchino quando si era messo alla guida dell’auto poi rintracciata ad Agrate. Poco dopo era giunto sul posto il 66enne, locatario dell’appartamento, fermato nel garage dello stabile dove era stato trovato in possesso di 820 euro in contanti e di un mazzo di chiavi riconducibili a un altro appartamento a Levate. A Carugate erano stati trovati e sequestrati 8 panetti di cocaina per un totale di oltre 9 chilogrammi, 7 nascosti in uno zaino nascosto sotto a un divano, mentre, in camera da letto, gli agenti avevano rinvenuto circa 7mila euro in contanti. Altra cocaina, 2 chilogrammi, era stata trovata a Levate.

Stefania Totaro