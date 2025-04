Scomparso un uomo a Cesano Maderno: “Non è rientrato a casa”. Ricerche al Parco delle Groane, anche con droni e cani molecolari

Cesano Maderno (Monza e Brianza), 28 aprile 2025 – È dalla notte tra domenica 27 e lunedì 28 aprile 2025 che si sono mobilitati i Carabinieri e squadre del Comando di Monza e Brianza dei Vigili del Fuoco, a Cesano Maderno (provincia di Monza e Brianza), per la ricerca di un uomo – di cui al momento non si conoscono l'età e la nazionalità – che nelle scorse ore non ha fatto rientro a casa. A segnalare il mancato rientro dell'uomo è stata una telefonata che è pervenuta al 112 nella serata di ieri, domenica 28 aprile. Immediatamente è scattata una grande mobilitazione delle Forze dell'ordine ben coordinate tra loro.

Le ricerche con droni e cani molecolari

Stando a quanto emerso da diverse ore le ricerche dello scomparso si sono concentrate nell'area boschiva del Parco delle Groane, con l’apporto di squadre VVF appiedate e del nostro nucleo cinofilo. Non solo. È impegnato nella ricerca dell'uomo è presente anche il nucleo Sapr (Sistemi aeromobili pilotaggio remoto) dei Vigili del Fuoco per il sorvolo della zona con droni e il personale Tas2 (Topografia applicata al soccorso) che consente di creare una mappatura precisa del passaggio delle squadre durante la ricerca.

Task force in azione in Brianza

È stato allestito anche un posto di comando avanzato, per gestire squadre ed enti presenti. Sul posto sono operativi anche i cani molecolari del gruppo Protezione Civile dell'Associazione nazionale carabinieri di Giussano (Monza e Brianza). Da questa mattina, unedì 28 aprile, anche la Polizia Locale e la Protezione Civile di Cesano Maderno sono impegnate nelle ricerche. Senza esito, al momento. Ma di certo, le forze dell'ordine continueranno a cercare l'uomo che risiede a Cesano Maderno. Sono attesi ulteriori aggiornamenti in giornata.