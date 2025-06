“Royal Summer Stage”. I Giardini Reali come Central Park

I giardini della Villa Reale come Central Park con la prima edizione del “Royal Summer Stage”, ma nel rispetto del parco storico. Da giovedì 10 a domenica 13 luglio parata di stelle alla Reggia. Saranno ospiti Antonella Ruggiero, Paolo Fresu, Uri Caine, Giovanni Falzone e i solisti dell’Orchestra Canova. La task force artistica guidata da Musicamorfosi e Orchestra Canova, con Consorzio Parco e Villa e Comune di Monza, si è aggiudicata il contributo di 55mila euro del ministero della Cultura su un totale di 150mila di valore del progetto. Altri 80mila euro, come spiega Saul Beretta, direttore artistico di Musicamorfosi, saranno messi a disposizione dal Consorzio, più gli sponsor (Venus, ACinque, Banco di Desio), oltre alla biglietteria.

Si comincia giovedì 10 luglio alle 19.30, quando nei giardini reali sarà in scena Antonella Ruggiero, protagonista del progetto Contemporary Tango, accompagnata da Roberta Olzer e dai solisti dell’Orchestra Canova. "Il Royal Summer Stage - racconta Saul Beretta - strizza l’occhio ai concerti in Central Park a New York. Primo esperimento la Nona di Beethoven, nell’ambito del Festival del Parco 2024, a impatto zero, che ha portato sul pratone della Villa Reale 1.500 persone, lasciando poi l’area perfettamente in ordine".

Venerdì 11 luglio sarà la volta di Paolo Fresu (tromba e filicorno) insieme a Uri Caine (pianoforte), due grandi personalità del jazz moderno. Se Fresu è uno dei jazzisti più noti al pubblico italiano e internazionale, Uri Caine lo è come pianista dalla fervida immaginazione e vastità di interessi.

Sabato 12 i giardini della Villa ospiteranno Fabrizio Bosso, trombettista, nome di punta della scena italiana e europea che con il suo quartetto presenterà il progetto “We Wonder”, tributo jazz a Stevie Wonder, diventato un album per la Warner Music. Dopo l’esibizione di Bosso, la serata proseguirà con la Royal Silent Disco (a partire dalle 22), con console posizionate sulla scalinata e sulla terrazza della Villa Reale per ballare con la musica in cuffia fino alla 1.30.

Giornata conclusiva domenica 13 luglio. Alle 10 nel Salone da ballo della Villa Reale si parte con lo spettacolo di danza contemporanea “La morte del cigno”, l’assolo coreografico di Michel Fokine, su musica di Camille Saint-Saens. Protagonisti la coreografa e danzatrice Camilla Monga, il sassofonista Manuel Caliumi e la cantante Valentina Fin. Si prosegue con il concerto di Astor Piazzolla (Orchestra Canova) e alla 19.30 “Manga Mozart”, brani tratti da “Così fan tutte”, “Don Giovanni” e “Nozze di Figaro”, per tamburi giapponesi e trio jazz.

Cristina Bertolini