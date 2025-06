Il nuovo hub all’aperto conquista la serata

Nella stessa serata erano programmati anche altri eventi organizzati nel contesto cittadino, compresi i negozi aperti in centro come ogni mercoledì d’estate. Eppure l’inaugurazione dell’area all’aperto curata da Terzo Tempo Bistrò allo Spazio 27/b, la realtà nata dalla riconversione dell’ex Rsa Accorsi in via Girardi e diventata un hub di quartiere, mercoledì sera ha attirato almeno trecento persone che hanno preso posto nel giardino della struttura.

In tanti sono accorsi infatti in qualità di semplici curiosi attirati dalla presenza di questo nuovo polo d’attrazione o per assistere al “Concerto di Primavera“ promosso dalle Scuole di Musica Niccolò Paganini. Sul palco che d’ora in poi caratterizzerà l’area all’aperto e ospiterà anche numerosi altri eventi nel corso dell’estate, si sono alternati musicisti e cantanti della scuola legnanese per eseguire dal vivo brani di Puccini, Mozart, Verdi, Vivaldi e Bach sotto la direzione del maestro Alberto Ranieri Manzalini.

La manifestazione è proseguita poi sino a tarda ora, conferendo un carattere policentrico a una città che sino a oggi è stata vissuta soprattutto a partire dalle iniziative della Ztl centrale.