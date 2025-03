Rinascita ferma al palo: Greenland torna all’asta. L’oasi cerca un padrone

Limbiate (Monza e Brianza) – Un altro anno perso per Greenland, un’altra asta pubblica sostanzialmente fallita e l’ennesimo tentativo, a distanza esatta di 12 mesi, di trovare un acquirente che possa avviare il recupero di un’area dal prestigioso passato, nel cuore del Parco delle Groane, ormai da anni abbandonata al degrado. Da un paio di giorni è pubblicato sui principali siti di aste giudiziarie immobiliari il nuovo bando per assegnare un "complesso immobiliare costituito da terreni destinati a parco dei divertimenti e riserva naturale, con sovrastanti vari fabbricati a uso bar, ristoranti, chioschi per la ristorazione, piccola chiesa, servizi ed accessori", in via Del Laghetto 31 a Limbiate.

Si tratta proprio di quello che un tempo fu il rinomato parco divertimenti Greenland, capace di richiamare migliaia di visitatori nei fine settimana. Il bando viene ripubblicato perché l’anno scorso alla prima assegnazione formale, da parte di un offerente, non ha fatto seguito la formalizzazione dell’acquisto. L’offerente, cioè, non ha saldato quanto proposto, limitandosi a depositare il solo anticipo del 10%. Come spiega la custode delegata alla vendita, avvocato Paola Murru, "secondo quanto previsto dall’articolo 587 del Codice di Procedura civile viene incamerato dalla procedura e il giudice non può fare altro che bandire una nuova asta". Il bando attuale ricalca quello di un anno fa: base d’asta 896mila euro con offerta minima ammessa di 672mila euro. La scadenza per la presentazione delle offerte è fissata al 21 maggio, la vendita sarà effettuata il giorno successivo.

Ma più passa il tempo, più la situazione nell’ex Greenland peggiora. La stessa descrizione del bene riportata nel bando indica che gli edifici sono "di vecchia costruzione e in cattive condizioni di conservazione e manutenzione". Ma soprattutto si evidenzia che "è pendente contratto di affitto d’azienda". Nella relazione accompagnatoria al bando d’asta, si precisa che "l’immobile viene posto in vendita nel suo stato occupato, stante la pendenza di un contratto di affitto d’azienda… registrato all’Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Reggio Emilia il 13 giugno 2018, opponibile alla procedura esecutiva e al futuro aggiudicatario in quanto di data certa anteriore al pignoramento. Si precisa che l’affittuario non ha mai pagato i canoni di affitto a favore della procedura". Il contratto in essere ha durata di 8 anni, con tacito rinnovo, prima scadenza maggio 2026. Intanto la grande area dell’ex Greenland continua nel suo lento e inesorabile declino sotto gli occhi di tutti.