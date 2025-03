"Il groviglio giudiziario complica tutto"

Parla di grande occasione persa il sindaco di Limbiate, Antonio Romeo, ma anche di un "groviglio giudiziario" da cui sarà molto difficile uscire in tempi rapidi per sperare di dare nuova vita all’ex Greenland. "Quindici anni fa il Comune tentò l’acquisizione ma fu bloccato da ricorsi e così si è persa una grande occasione. Da allora non possiamo fare altro che assistere impotenti al passare degli anni e ai tentativi fin qui falliti di rilanciare l’area, così come previsto dalla convenzione esistente tra Comune, Parco delle Groane e proprietà. Una convenzione che come soggetti pubblici Comune e Parco sono tenuti a rispettare, ma che il soggetto privato non ha rispettato. In ogni caso, per quell’area non ci possono essere altre destinazioni che quelle previste dalla convenzione".

L’accordo, firmato nel 2019, prevedeva la realizzazione di spazi ricreativi, attrazioni e punti ristoro. Sono passati gli anni, c’è stato anche il Covid di mezzo, e ora la situazione è ancora più complicata. "La vicenda giuridica rende tutto ancora più difficile, spiace per i cittadini che si vedono privati di un’occasione di rilancio", conclude amaro Romeo.

Ga.Bass.