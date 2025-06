Riabilitazione in sella a un cavallo, il Cer si trova per far festa

Un evento importante per l’associazione Cer (Centro equestre di riabilitazione) si sta avvicinando e volontari, istruttori e alunni sono sempre più impazienti. Si tratta di un incontro conviviale offerto da Cer Monza per un centinaio di invitati, che si terrà in data 27 giugno alle 11.30. Di cosa si occupa il Cer? L’associazione Cer è una ETS che ha l’obiettivo di migliorare la condizione psicofisica di persone che hanno subito limitazioni di capacità motorie o psicologiche a causa di malattie che siano congenite o acquisite.

Tutto avviene attraverso lezioni di equitazione tenute da istruttori specializzati, formati presso ANIRE (Associazione italiana di riabilitazione equestre), con il supporto di numerosi volontari. Cer, fondato da Lions Club Monza Corona Ferrea nel 1982, ha invitato all’evento una ventina di soci del Club, oltre a 20 volontari e istruttori e 60 persone tra alunni e accompagnatori. Il ritrovo, alle 11.30, sarà presso il laghetto di Lissone, al ristorante “Pescatori in cucina“ in via Bottego 80. Fino alle 12 si sistemerà la “location“ per poi assistere alla speciale estrazione di una lotteria gratuita. Dopo la distribuzione degli omaggi, per le 12.30, avrà inizio il pranzo. L’evento sarà un’occasione per i membri del Cer e del Lions Club, e naturalmente per allievi e accompagnatori, per vivere un momento sereno e conviviale e per salutarsi prima della pausa estiva. Le lezioni di equitazione vengono infatti sospese nei mesi di luglio e agosto per poi riprendere a settembre e ogni anno l’associazione si impegna per proporre una festa di fine anno. Sostenere l’associazione è semplicissimo, basta visitare il sito cermonza.it e, nella sezione “sostienici“, effettuare donazioni libere, donare il proprio 5x1000 o diventare addirittura volontari, entrando a far parte del loro bellissimo mondo.

V.M.