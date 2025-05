Zampe in festa nella città pet-friendly

Ci saranno i mercatini solidali delle associazioni, le bancarelle degli hobbisti con oggetti e creazioni a tema animale, dimostrazioni di mobility dog, rally obedience e K9 cross training. Si potrà prendere parte ad attività sensoriali con i cavalli e a percorsi di educazione equestre, curiosare negli spazi informativi dedicati al benessere alla salute degli animali, ricevere notizie sulle adozioni degli amici pelosi e gustare prelibatezze alimentari nell’area ristoro.

Tutto questo sarà l’iniziativa “Zampe in festa - Giornata del benessere animale“, che si terrà oggi dalle 10 alle 18 a Lissone al Parco Carlo Maria Martini di via Botticelli, accanto alla caserma dei pompieri. L’evento, organizzato dal Comune in collaborazione con associazioni del territorio, punta a promuovere una corretta convivenza e una città sempre più pet-friendly.