Reggia sold out, più di settemila ingressi durante le feste

La Reggia di Monza ha vissuto giorni da record. Tra sabato 19 aprile e domenica 4 maggio, complice il meteo favorevole e la lunga sequenza di festività, sono stati 7.366 i visitatori, con una media di oltre 500 ingressi giornalieri e picchi da tutto esaurito già in mattinata. Il giorno clou è stato il 25 aprile, con 834 accessi in una sola giornata (di cui 711 paganti e 123 gratuiti). Reggia sold out il 21, 23, 24, 25 aprile e 1° maggio, mentre i Giardini Reali e il Parco sono stati letteralmente presi d’assalto. "La Reggia di Monza si conferma una meta apprezzata e siamo molto contenti che in così tanti l’abbiano scelta, ciò conferma che stiamo andando nella direzione giusta", dichiara Bartolomeo Corsini, direttore generale del Consorzio Villa Reale e Parco di Monza. Nel frattempo, archiviato con 37.259 visitatori il successo della mostra su Vivian Maier, il Belvedere della Reggia ha già accolto 638 visitatori nei primi giorni della nuova esposizione dedicata a Saul Leiter (in programma fino al 27 luglio). Il fascino della grande fotografia continua.

Alessandro Salemi