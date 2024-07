Il regalo di Serie A dell’Inter è un nuovo look: firmato l’accordo con Canali per tre stagioni

Milano, 31 luglio 2024 – Dal punto di vista sportivo non c’erano dubbi: l’Inter sognava di cucire sulla maglia la seconda stella. E averla conquistata in occasione del derby contro il Milan è stato di certo una soddisfazione che i tifosi nerazzurri non dimenticheranno. Quando si è trattato di fare però discorsi aziendali, l’Inter non ha avuto remore: il desiderio della società era quello di poter mettere sulle divise un brand di successo. Ha scelto Canali, un nome riconoscibile nel mondo. Vestiti di alta classe, design raffinato, marchio vincente.

Canali vestirà l’Inter per le prossime tre stagioni. Per abbigliamento, naturalmente, si intende quello di rappresentanza: per quanto riguarda le maglie da indossare in campo c’è già uno sponsor tecnico dedicato. L’Inter, dunque, anche nel settore del look e dell’abbigliamento, affidandosi a Canali, ha deciso di puntare in alto.

I due look disegnati da Canali per l’Inter

L’azienda sostituisce Moncler nello storico accordo e ci sono tutti i presupposti perché l’Inter possa risultare la squadra più elegante e di classe di tutto il campionato. Per la stagione calcistica 2024/25 sono previsti due look per i giocatori della prima squadra: per la primavera una sahariana in gabardine di cotone con 4 tasche e coulisse, una leggera t-shirt di maglia, pantaloni morbidi e mocassini di suède, tutto nelle sfumature sabbia e verde Brianza, colore iconico di Canali.

Per l’inverno, nei toni dei nerazzurri, un bomber trapuntato a rombi, una overshirt di Double cucita a mano, dolcevita di lana merino, pantaloni loose-fit e un mocassino con suola di gomma naturale. L’allenatore Simone Inzaghi, il management e lo staff del club vestiranno invece un completo di lana impeccabile con camicia, pullover di lana merino e cravatta di seta jacquard. Insieme, un soprabito imbottito tre quarti di nylon soft touch.

Il logo Canali e lo stemma dell’Inter sono combinati all’interno della freccia, segno grafico del brand maschile, appositamente ridisegnata e adattata alle colorazioni dei capi come una patch sempre visibile, ma mai invadente. In attesa di ammirare la squadra nella sua nuova divisa Canali, si può già essere certi di una caratteristica comune e del risultato. La caratteristica è data dalla storicità delle due realtà, con l’Inter fondata nel 1908 e Canali che ora celebra i 90 anni di attività. Il risultato, invece, è dato dall’internazionalità dei due nomi.