Le sfide cruciali per gli americani. Più tifosi allo stadio e conti in ordine

Di fronte a un bilancio in rosso e a uno stadio troppo spesso mezzo vuoto, il Monza si prepara a un futuro tutto da scrivere sotto la guida del nuovo fondo americano Beckett Layne Ventures. Due sono le sfide cruciali per la nuova proprietà: riportare i conti in equilibrio e portare più tifosi sulle tribune. I numeri del bilancio 2024 parlano chiaro: una perdita di 48 milioni, in miglioramento rispetto ai 60 dell’anno precedente, ma con costi che superano ancora i 139 milioni. Il personale rappresenta la voce di spesa più imponente: 77,9 milioni, di cui 58,3 destinati a stipendi e salari. Un “annus horribilis”, in campo e fuori. Dietro c’è una progressiva frenata degli investimenti da parte di Fininvest, ma a fronte di perdite ingenti. La scalata dalla C alla Serie A, iniziata nel 2018 con l’acquisizione del club per 2,9 milioni, è stata entusiasmante ma economicamente pesantissima: Fininvest ha accumulato perdite per circa 193 milioni. Ma non è solo la contabilità a preoccupare. Lo stadio continua a non essere “casa” per tanti monzesi. Con una media di 12mila spettatori, gli incassi si sono fermati a 5,7 milioni. I prezzi per la Serie A sono stati piuttosto alti. Con le piccole, 32-42,50 euro per la tribuna Est fino a oltre 60 per la Gold. Con le grandi, tariffe superiori fino al 50%.

Una politica commerciale inevitabile in uno stadio di dimensioni ridotte, ma che ha una sua incidenza. Oggi il tema del rapporto tra squadra e città è diventato centrale. "C’è un tifo del Monza che va costruito - osserva l’assessora allo Sport, Viviana Guidetti -, vista la vicinanza a Milano e con Milan e Inter che tanti tifosi hanno da noi". Tra le proposte emerse nei giorni scorsi, quella di agevolare le famiglie e i bambini, oppure creare sinergie con il turismo, ad esempio permettendo a chi ha un biglietto dello stadio di ricevere sconti per visitare Villa Reale e Duomo. Un’idea che ricalca iniziative già adottate con successo al Gran premio o durante i tornei Atp di tennis. "Un modello può essere anche il Vero Volley - aggiunge l’assessora -, che offre biglietti a un euro per gli studenti quando non riesce a riempire il palazzetto. La connessione con le scuole è importante". Il vicesindaco Egidio Longoni, da appassionato tifoso, guarda con fiducia al nuovo corso: "Il fondo americano ha competenze solide. Ma molto dipenderà dai risultati. Tornare in Serie A sarà decisivo per riportare entusiasmo e pubblico allo stadio".

A.S.