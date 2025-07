Il saluto del “vecchio” Monza: "Grande legame tra città e club"

Un clima disteso e cordiale, ma anche carico di significato, ha accompagnato l’incontro svoltosi in Comune tra il sindaco di Monza Paolo Pilotto, il vicesindaco Egidio Longoni e i vertici del Monza, Adriano Galliani, amministratore delegato della società, e Danilo Pellegrino, rappresentante del consiglio di amministrazione. L’appuntamento arriva a poche ore dal passaggio di proprietà del club da Fininvest al fondo americano Beckett Layne Ventures. Una svolta che segna la fine dell’era Berlusconi, cominciata nel 2018 con il sogno – poi realizzato – della promozione in Serie A. Un’impresa memorabile, entrata nel cuore dei tifosi e che ha profondamente segnato l’identità sportiva della città.

L’incontro in Comune è stato occasione per riflettere sul percorso condiviso fino ad oggi, tra istituzioni e società calcistica. "L’Ac Monza – afferma il sindaco Pilotto – rappresenta per la città un punto di riferimento che va al di là della fede calcistica e dell’attaccamento ai colori della maglia biancorossa. Con la squadra e con i rappresentanti della società la collaborazione ha dato numerosi frutti su più fronti, dalla promozione dello sport in città ai progetti sociali". Negli ultimi anni, il legame tra club e Comune si è consolidato attraverso una sinergia operativa su progetti che hanno coinvolto impianti e cittadini. Dalla valorizzazione di stadio e Monzello, trasformati in asset sportivi di rilievo nazionale, agli interventi nel tessuto educativo e sociale.

Significativi gli investimenti da parte della società: oltre 30 milioni destinati alle strutture, all’interno di un impegno complessivo quantificato in 285 milioni. Tra i progetti condivisi più apprezzati spicca “Io Tifo Positivo”, percorso educativo e sportivo che solo nell’ultimo anno ha coinvolto oltre 300 studenti delle scuole monzesi. Una testimonianza concreta di come il calcio possa essere anche strumento di crescita culturale e civile.

"L’auspicio dell’amministrazione – prosegue il sindaco –, alla luce di quanto realizzato negli ultimi anni, è che anche con l’ingresso del nuovo socio di maggioranza proseguano i proficui percorsi già avviati, anche per la valorizzazione dello sport di base nell’intero territorio monzese e della Brianza". Al termine dell’incontro è stato condiviso l’impegno a un prossimo appuntamento, allargato anche ai rappresentanti del fondo Beckett Layne Ventures, per gettare le basi di una nuova fase di collaborazione. Galliani, figura centrale della rinascita biancorossa, continuerà a guidare operativamente la società in questa delicata fase di transizione, mantenendo saldo il legame con il territorio.