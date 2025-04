Punk, donne e montagna protagonisti al Bloom

La potenza del punk hardcore e delle sue filiazioni musicali, come emo e screamo, in un quadruplo concerto che trasuderà energia e furia. E poi il teatro, con 3 figure classiche che verranno rilette da un punto di vista femminile. E ancora, il grande cinema di montagna, i giochi di carte collezionabili e una full immersion nei cortometraggi candidati ai David di Donatello di quest’anno. Musica, cinema e molto altro in una lunga settimana di eventi, che partirà già stasera e arriverà fino al weekend. È quanto proporrà il Bloom di Mezzago, dove le iniziative cominceranno oggi alle 21 con un nuovo appuntamento della rassegna “Corto che passione“: tra le poltroncine rosse di BloomCinema ci si potrà godere una selezione di cortometraggi italiani che corrisponde all’intera cinquina dei candidati al David di Donatello 2025. Anche giovedì alle 20.30 sarà protagonista il grande schermo con la rassegna di cinema di montagna “Fra Terra e Cielo“: verrà proiettato il pluripremiato documentario australiano “The Great White Whale“ di Michael Dillon, incoronato dal Cai con il Premio Mario Bello, con il suo racconto delle avventurose spedizioni su un vulcano innevato in mezzo all’oceano antartico, a metà strada tra Australia e Africa. Contemporaneamente, in altri spazi del centro multiculturale mezzaghese, gli appassionati di giochi di carte collezionabili portanno sfidarsi nella Tcg Arena in tornei di One Piece, Magic The Gathering e Yu-Gi-Oh. Venerdì il Bloom si sposterà in trasferta al Live Club di Trezzo, dove è stato trasferito, causa l’alto numero di richieste di biglietti, il concerto di band emo e post-hardcore con gli americani Pageninetynine, i La Quiete, Blind Girls e Ojne. Sabato alle 21 invece si accenderanno gli amplificatori del palco di via Curiel: qui i forlivesi La Quiete terranno un secondo live, a base di hardcore punk e screamo, affiancati da altre 3 band come i Riviera con il loro emo-rock, i faentini Mondaze in bilico tra alternative-rock, shoegaze e punk, e gli Chevalier. Biglietto d’ingresso 15 euro. Domenica alle 18.30 arriverà a conclusione la rassegna 45° Parallelo. Ad abbassare il sipario sarà lo spettacolo dal titolo “Epiche!“, con Cosetta Adduci, Virginia Adduci e Olga Bini del TeatroGruppo Popolare, con la regia di Davide Passoni: 3 donne racconteranno altrettante figure classiche, riscrivendone le vicende calate nella contemporaneità e con un punto di vista femminile. Ingresso 8 euro.

Fabio Luongo