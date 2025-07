Prolungamento metropolitana M5 fino a Monza, il sindaco rassicura sui fondi: “A breve un nuovo inconto”

Monza - L’incontro di giovedì scorso al ministero delle Infrastrutture, tra il ministro Matteo Salvini, i rappresentanti di Regione Lombardia e i sindaci di Monza, Milano, Sesto San Giovanni e Cinisello Balsamo, ha sancito che la linea M5 arriverà a Monza con tutte le sue undici fermate previste. Un risultato tutt’altro che scontato, che dissipa il timore di tagli al tracciato, ma che non ha sciolto il nodo principale: la copertura dei 589 milioni di extracosti necessari per completare l’opera. A fare il punto, in Consiglio comunale a Monza, è stato il sindaco Paolo Pilotto.

“Ogni istituzione è arrivata con la propria squadra di tecnici all’incontro al ministero”, spiega il primo cittadino. “Sul punto dei finanziamenti non c’è stata reticenza, ma un accordo di riservatezza reciproca - continua -. Le parti si incontreranno nuovamente a breve per affrontare il nodo economico. Dopo l’incontro, riferirò in aula”.

Un aggiornamento è arrivato anche ieri in Consiglio regionale dalla voce dell’assessora alle Infrastrutture Claudia Maria Terzi, che ha confermato che il confronto decisivo avverrà entro pochi giorni, con una metropolitana che si farà con tutte le undici fermate, da Bignami fino al Polo istituzionale di Monza. A sollecitare l’intervento dell’assessora è stata la consigliera monzese di Noi Moderati, Martina Sassoli.

“Accolgo positivamente la conferma dell’opera — commenta —, ma continuerò a vigilare affinché vengano trovate in tempi rapidi le risorse mancanti. I fondi dovranno essere individuati entro fine anno, per non compromettere il programma né rinviare ulteriormente una delle opere più strategiche per il nostro territorio”. Il problema resta però aperto: chi metterà i 589 milioni necessari? Il ministro Salvini ha dato il via libera politico, ma resta da definire chi interverrà con i finanziamenti. Tanto più dopo le parole del governatore Attilio Fontana, che la scorsa settimana ha chiarito che la Regione non intende destinare ulteriori risorse oltre ai 283 milioni già impegnati sui 1,296 miliardi finora stanziati. In ogni caso, la conferma dell’integralità del progetto rappresenta una notizia positiva. Un segnale politico forte, che ha ricompattato i Comuni interessati e le realtà sociali, economiche e culturali del territorio.

“I quattro sindaci hanno relazionato sul lavoro svolto in questi anni, sottolineando l’importanza del prolungamento — sottolinea Pilotto —. La posizione è stata sostenuta da un fronte ampio, fatto di associazioni, imprese, enti culturali e sportivi, che hanno condiviso l’urgenza di portare la M5 a Monza”.