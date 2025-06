Prolungamento Metropolitana M5, arriverà anche a Monza: Salvini conferma tutte le 11 fermate

Milano, 26 giugno 2025 – È praticamente ufficiale: la metropolitana lilla, la M5, arriverà a Monza. Dopo anni di attesa e speranze, sembra ci sia la conferma: tutte le 11 nuove fermate del prolungamento si faranno. A renderlo noto è un comunicato del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al termine della riunione al Mit presieduta dal ministro Matteo Salvini e alla presenza di Regione Lombardia e degli amministratori dei Comuni interessati.

La linea lilla collegherà finalmente Milano a Monza, consegnando ai cittadini un servizio moderno, veloce e sostenibile. Il progetto rientra nell’impegno del governo per potenziare il trasporto su ferro e rendere più vivibili le grandi città.

La metropolitana M5

“La riunione, concreta e in un clima molto collaborativo, ha fatto emergere alcune novità positive come gli ulteriori 20 milioni per il prolungamento della M1 fino a Monza-Bettola (capolinea di Cinisello Balsamo) e la conferma dell'integrale copertura delle risorse del prolungamento verso Baggio il cui contratto di appalto è di imminente sottoscrizione", aggiunge la nota.

Per la sola Lombardia, gli investimenti di competenza del Mit e già finanziati ammontano a 26 miliardi di cui 1,5 miliardi per le Olimpiadi.