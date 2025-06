Posti più facili. Apre lo sportello per il lavoro

Grazie alla convenzione stipulata tra Provincia, Afol e il Comune di Renate, ha aperto un nuovo Sportello Lavoro. Il servizio, oltre a operare in stretta sinergia con i servizi comunali, affianca i Centri per l’Impiego nella promozione delle politiche attive del lavoro, favorisce l’incontro tra domanda e offerta e si inserisce in un più ampio disegno di rafforzamento della rete territoriale dei servizi per il lavoro, in linea con il Programma GOL (Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori). Un servizio gratuito pensato per affiancare i cittadini che hanno bisogno di un supporto nella ricerca di un lavoro o di un orientamento per la scelta di un percorso formativo e per le aziende del territorio che desiderino usufruire dei servizi di Afol Mb (preselezione, attivazione di tirocini, consulenza o supporto alle crisi aziendali). Lo sportello, in via Dante Alighieri 2, è già operativo da venerdì e offre servizi su appuntamento, garantendo un’accoglienza personalizzata e professionale. Il sindaco, Claudio Zoia, ha espresso la sua soddisfazione: "Questo importante traguardo rappresenta un investimento concreto per il futuro della nostra comunità e testimonia l’impegno dell’Amministrazione comunale nel supportare cittadini e imprese locali. Il nuovo servizio offre un’opportunità preziosa per tutti coloro che necessitano di un aiuto nella ricerca di occupazione o di orientamento professionale. Sono particolarmente orgoglioso di poter garantire ai nostri concittadini uno strumento in più per affrontare le difficili sfide del mondo del lavoro".

Son.Ron.