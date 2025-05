Affitti e dintorni, il nuovo servizio per inquilini e proprietari

Uno sportello dedicato all’abitare nel centro civico di Lucernate di Rho. Il nuovo servizio rientra nel progetto "Ponti e Cerniere" che il Comune sta realizzando in questa parte della città. Sarà gestito da La Cordata, una cooperativa sociale che da 35 anni promuove progetti di abitare collaborativo e accessibile a Milano e nei Comuni di Città metropolitana e in città gestiste anche lo sportello in via Meda 30.

Lo sportello dell’Agenzia all’Abitare, offre supporto e consulenza agli inquilini che hanno domande sul tema della casa e ai proprietari che vogliono mettere in affitto il proprio appartamento. L’accesso è libero e gratuito: si rivolge a inquilini alle prese con un disagio abitativo, dando informazioni e orientamento nella ricerca di case a prezzi accessibili.

Ai proprietari viene data consulenza gratuita sul canone concordato e sulle agevolazioni fiscali che consente, ma anche mediazione con gli inquilini in caso di problemi relativi all’affitto. Al progetto sono legate anche le azioni di gestione sociale negli alloggi ristrutturati in case comunali in via Torino, inaugurati pochi giorni fa.

Lo sportello di Lucernate ha sede nel centro civico di via Giulio Cesare 36. Sarà aperto il martedì dalle 9.30 alle 13.00 e il giovedì dalle 14.00 alle 18.00. Per informazioni si può scrivere all’indirizzo adalucernate@lacordata.it.

