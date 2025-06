Giù i bocciati, bene i corsi di recupero

Non esistono ormai quasi più i proverbiali quadri di promossi, con debito e respinti. La privacy la fa da padrona. Però sono ancora possibili alcune valutazioni con i dirigenti scolastici. Al liceo scientifico Frisi, come spiega la dirigente Lucia Castellana, i respinti sono stati 23, dalla prima alla quarta, cioè il 2%, soprattutto in prima, l’anno di passaggio dalle medie al liceo, e poi in terza.

Quanto ai debiti, il 38% riguarda fisica, più di matematica che si attesta al 25%, a seguire, informatica, latino, ma anche italiano e inglese. La maggior parte degli studenti ha in media uno o due debiti, pochi ne hanno tre. Appena terminati gli scrutinii anche al liceo classico Zucchi. "Abbiamo avuto solo 10 bocciati - spiega la dirigente Rosalia Natalizi Baldi -, meno dello scorso anno anche grazie ai corsi di recupero. Quindi il successo scolastico è stato il più alto di sempre".

Come da tradizione, le materie più critiche sono matematica, latino e greco. All’Olivetti, come spiega la preside Renata Cumino, sono diminuiti i debiti: sono 56 i non ammessi e 74 i non scrutinati per le troppe assenza. Tra i non ammessi alcuni anche nelle quinte, circa un paio per classe.

All’istituto Mapelli (1.271 alunni), che spazia da Amministrazione finanza e marketing (Afm) a relazioni internazionali e marketing, fino a tecnico turistico, tecnico agrario e liceo scientifico Scienze applicate e scientifico a indirizzo sportivo, sono stati ammessi alle classi successive 847 studenti, 72 ragazzi dovranno ripetere l’anno, mentre per 348 ci saranno da una a tre materie in sospeso. Quattro i ragazzi non ammessi alla maturità. Per gli altri sono stati attivati 24 corsi di recupero estivo.

C.B.