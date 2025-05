Via al progetto dello Sportello digitale

Al via mercoledì 7 maggio lo Sportello di facilitazione digitale all’interno del Quic di via De Amicis 7 a Rho. Si tratta di un servizio gratuito e personalizzato per imparare a navigare nel mondo digitale in sicurezza e in autonomia, in particolare sui portali della pubblica amministrazione, del Fascicolo Sanitario Elettronico, oppure quando si tratta di dover utilizzare Spid e Cie. A Rho lo Sportello di Facilitazione digitale sarà attivo per il momento ogni mercoledì mattina con appuntamenti della durata di un’ora ciascuno a partire dalle ore 9. Un luogo fisico dove i cittadini possono recarsi e usufruire di servizi di assistenza e/o formazione gratuita grazie a un facilitatore digitale. Si potrà usufruire del servizio su prenotazione al link pubblicato sul sito del Comune. "Da anni siamo impegnati nella digitalizzazione dei servizi e l’attivazione di uno sportello di facilitazione costituisce un’opportunità per favorirne la diffusione e l’utilizzo da parte di tutti. Dagli strumenti per i pagamenti elettronici all’attivazione dello Spid, fino all’invio di pratiche amministrative, gli Sportelli di Facilitazione Digitale, con la presenza di un facilitatore digitale esperto, aiutano i cittadini a superare il digital divide con soluzioni concrete e accessibili", spiegano dal Comune.

Roberta Rampini