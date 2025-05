Pioltello, rivoluzione Servizi sociali. Apre lo sportello taglia-burocrazia: "Risposte rapide, dritti al problema"

Rivoluzione Servizi Sociali, a Pioltello l’accesso diventa diretto: apre lo sportello che smista subito i casi. Misura taglia-burocrazia per andare immediatamente al cuore del problema. "Un nuovo approccio per far fronte a bisogni crescenti", spiega la sindaca Ivonne Cosciotti, "il servizio è un primo punto di ascolto", aggiunge l’assessore alla partita Mirko Dichio, l’obiettivo, "offrire risposte rapide adeguate al caso".

È un tassello di un processo più ampio di riorganizzazione del welfare avviato nei mesi scorsi, "una scelta che non comporta variazioni nell’assetto generale del Comune, né oneri economici aggiuntivi, ma ha lo scopo di rendere la macchina sempre più vicina, efficiente e attenta alle esigenze reali della gente".

Il nuovo servizio ha inglobato anche lo Sportello Migranti e Interculturalità, essenziale in una città in cui 1 abitante su 4 è straniero.

Il punto nasce "per orientare tutti verso le opportunità di sostegno più corrette - sottolinea la prima cittadina -. Il personale non si limiterà a indirizzare verso i Servizi Sociali comunali o la nostra Azienda Futura, la partecipata che se ne occupa a propria volta, ma fungerà da raccordo anche con altre realtà e risorse presenti sul territorio".

Un ponte fra problemi e soluzioni. "Crediamo nei risultati positivi di questa revisione interna - chiarisce la sindaca Cosciotti - siamo certi che le risposte saranno più congrue e anche con una visione più allargata. Tutto questo grazie comunque al fatto che negli anni abbiamo saputo strutturarci in modo sempre più organico, fino ad arrivare a garantire un sistema articolato di intervento su più livelli".

"Mettiamo a disposizione un nuovo modello che risponde anche all’esigenza di garantire un’accoglienza più dignitosa e riservata - chiarisce l’assessore -. Dopo un’analisi dei bisogni, l’utente verrà indirizzato al servizio più appropriato". L’ufficio che aprirà domani è ubicato all’ingresso del Municipio, in uno spazio appositamente dedicato dove è stata allestita una postazione informatica.

L’accesso avverrà tramite numero da staccare al totem d’ingresso. Gli orari in vigore sono gli stessi delle altre prestazioni. Inoltre si potrà contattare il personale anche via-mail, o al telefono (02/92366109 - interventisociali@comune.pioltello.mi.it).