Piazza Frette, sì al restyling. E la biblioteca cambia look

Ridisegnare quello che è a tutt’oggi il principale nucleo commerciale del paese, dando un nuovo aspetto agli spazi aperti che circondano le attività e le abitazioni lì presenti. Questo con nuovo arredo urbano, una pavimentazione alternativa, l’installazione di un’illuminazione decorativa e di colonnine elettriche da utilizzare in occasione di eventi e manifestazioni, la predisposizione per telecamere di videosorveglianza, la risistemazione della galleria commerciale e del verde, oltre ad altre migliorie, con anche una pedonalizzazione parziale e temporanea della piazza. Sono le idee che il Comune ha in mente di realizzare per la riqualificazione di piazza Frette, uno dei punti più frequentati di Sovico: per riuscirci l’amministrazione ha deciso di partecipare con questo progetto al bando regionale Strade Verdi, che finanzia, fino a un massimo di 500mila euro, interventi su aree pubbliche urbane che hanno l’obiettivo di incentivare forme di mobilità diversa dall’auto privata e contribuire alla riduzione dello smog.

La Giunta ha così dato il via libera al progetto di fattibilità tecnico-economica del restyling di piazza Frette, con un costo complessivo previsto di poco più di un milione. La piazza vive soprattutto delle attività commerciali e dei servizi inseriti negli ex capannoni riqualificati dell’ex fabbrica tessile Frette: l’intenzione del municipio è dare un nuovo volto agli spazi esterni, mettendo mano a viabilità, arredo, panchine, cestini, fioriere, pavimentazione e illuminazione, sistemando il verde presente e prevendendo telecamere. Intanto, proprio in piazza Frette si trasferirà a giorni la biblioteca per permettere l’avvio dei lavori di riqualificazione della sua sede di viale Brianza. Sarà un trasloco temporaneo, in attesa che la biblioteca torni a casa più bella di prima. Lo spostamento dei servizi avverrà martedì 17: da allora per prestito dei libri, prenotazione dei materiali e consultazione di riviste e quotidiani ci si potrà rivolgere in piazza Frette 4, tutte le mattine dal martedì al sabato, e dal martedì al venerdì anche il pomeriggio. Gli interventi di restyling della biblioteca costeranno più di 1 milione di euro, in gran parte coperti da un contributo della Regione.

Fabio Luongo