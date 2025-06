Le Poste e la scelta di Serena. Assunti altri 25 portalettere: "Io, qui apposta dalla Sicilia"

Poste Italiane ha assunto nella provincia di Monza e Brianza altri 25 portalettere per far fronte al significativo aumento dei volumi di pacchi consegnati sul territorio (+23%). Questi nuovi ingressi vanno ad aggiungersi ai 65 portalettere già assunti a ottobre per un totale di 90 nuovi ingressi negli ultimi 8 mesi.

La selezione ha coinvolto personale che aveva già ricoperto il ruolo di portalettere o addetto allo smistamento con uno o più contratti a tempo determinato per almeno sei mesi. Serena Giannone è una delle 70 portalettere appena assunte a tempo indeterminato in servizio al Centro Logistico di Monza: 30 anni, originaria di Avola in provincia di Siracusa, ha lasciato un lavoro come store manager nel campo dell’abbigliamento per trasferirsi a Monza dove ha lavorato come portalettere per un anno a tempo determinato per poi essere assunta a tempo indeterminato.

"È stato un anno impegnativo dove ho imparato il lavoro e stretto legami importanti - commenta Serena -. Conservo tanti ricordi di quel periodo con i colleghi che mi hanno aiutata soprattutto all’inizio. Chi non ha mai lavorato nel recapito non immagina che mondo ci sia dietro. Ho consegnato a Monza ma anche a Vedano, Villasanta e Lissone e da un mese sono la portalettere titolare della zona di San Rocco. Questa zona mi ricorda il mio paese di origine dove le persone sono gentili e alla mano. Il clima che si respira è molto familiare e mi sento a casa".

"Questo lavoro mi piace - continua - perché mi permette di avere l’autonomia di potermi organizzare le consegne e di gestire il mio tempo".