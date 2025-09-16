Parità di genere. Patente d’onore per Gelsia e A2A

Una nuova certificazione per Gelsia e A2A Illuminazione Pubblica. Per le società del gruppo Aeb, però, questa ha un significato particolare: perché la Uni/Pdr 125:2022 è il riconoscimento ufficiale che valorizza l’impegno concreto e misurabile verso la parità di genere. Questa certificazione non è una novità per A2A, visto che si tratta di una riconferma, ma è una novità assoluta per Gelsia. Indica la valenza e la solidità di un percorso che ha portato entrambe le società ad adottare un sistema di gestione in linea con i principi di Diversity, Equity & Inclusion promossi all’interno del gruppo aziendale seregnese. Oltretutto anche in piena coerenza con gli obiettivi dell’Agenda Onu 2030. La certificazione sulla parità di genere è rilasciata da Rina, ente terzo accreditato a livello internazionale.

Per ottenerla bisogna dimostrare di avere attuato politiche concrete che permettono di rientrare in oltre 30 indicatori chiave di prestazione (con un punteggio pari almeno al 60%) che valutano le scelte aziendali in materia di equità salariale, sviluppo professionale, accesso al welfare, conciliazione tra vita privata e lavorativa, e prevenzione di ogni forma di discriminazione. "Un risultato che riflette il nostro impegno per la parità di genere in ogni ambito aziendale - commenta Federica Resnati, responsabile Risorse umane di Aeb -. Negli ultimi anni abbiamo lavorato per adottare politiche trasparenti, percorsi di crescita inclusivi e strumenti efficaci per bilanciare vita privata e lavoro. Monitoriamo costantemente i risultati per migliorare e creare un ambiente dove il talento di ogni persona venga valorizzato".

G.G.