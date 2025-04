Motociclista di 20 anni contro un’auto: ricoverato in codice rosso al Niguarda

Monza, 18 Aprile 2025 - Un centauro di 20 anni è stato ricoverato in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano dopo essersi scontrato con un'auto in via Alberico Gentili a Monza, a poca distanza dal raccordo della tangenziale nord e vicino al centro sportivo del quartiere San Rocco. L'incidente è avvenuto alle 18.15. Ancora in corso di accertamento la dinamica, ma lo scooter è andato a schiantarsi perpendicolarmente alla station wagon di colore scuro.

Sul posto l'Agenzia regionale emergenza e urgenza di Monza e Brianza ha inviato un'auto medica e un'ambulanza in codice rosso e purtroppo la gravità della situazione è stata confermata all'arrivo dei soccorritori sul posto. Dopo il primo intervento del medico per stabilizzare il giovane paziente, il 20enne è stato caricato sull'ambulanza per raggiungere il Niguarda a sirene spiegate.

Sul luogo dell'incidente stradale sono arrivati numerosi abitanti della zona, che hanno riconosciuto il giovane come residente nel quartiere. La ricostruzione della dinamica dello scontro è affidata alla Polizia locale di Monza immediatamente sopraggiunta.