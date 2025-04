Aristide Frascadore, chi è il ciclista 91enne morto a Monza dopo essere stato trascinato per 500 metri da un tir

Monza, 18 Aprile 2025 – È Aristide Frascadore, 91 anni, di Milano, il ciclista morto questa mattina dopo essere stato arrotato all'incrocio tra via Dante e viale Cesare Battisti a Monza e trascinato insieme alla sua bicicletta per oltre 500 metri da un Tir che ha proseguito il suo percorso.

Gli uomini della Polizia locale di Monza, grazie alle indicazioni dei testimoni oculari e alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, hanno identificato l'azienda proprietaria del mezzo e il conducente alla guida, bloccato poco distante dalla ditta Rovagnati a Biassono.

Sottoposto ad alcoltest, l'autista è risultato negativo ed è indagato per omicidio stradale dalla Procura della Repubblica di Monza, a cui è stata messa a disposizione la salma della vittima per l'autopsia. A supporto della Polizia di Monza sono intervenute pattuglie dal Comando di Seregno e della Polizia Provinciale, per affiancare l'attività di indagine e supportare la regolazione del traffico, rimasto per ore congestionato nella zona interessata dall'incidente, a causa dei rilievi su un'area di oltre 1.000 metri. Lunghe code di auto si sono verificate e le vetture sono state dirottate su viale Elvezia e viale Lombardia. Disagi anche per le linee degli autobus da e verso il centro della città.