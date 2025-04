Incidente a Solaro. Un 84enne in motorino finisce contro un’auto: grave in ospedale

Milano, 18 aprile 2025 – Un uomo di 84 anni è stato portato in elisoccorso in gravi condizioni, in codice rosso, all’ospedale Niguarda di Milano, dopo essere stato coinvolto in un grave incidente. Siamo a Solaro, in via Varese, intorno alle 11. Secondo quanto ricostruito, lo scontro ha coinvolto uno scooter e un'auto. L'anziano, conducente del mezzo a due ruote, ha riportato un trauma cranico e toracico.

L'uomo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano con l'elisoccorso. Sul posto sono intervenuti anche un'ambulanza, un'auto infermieristica, i vigili del fuoco e i carabinieri.

È solo dei gravi incidenti che hanno funestato la giornata di oggi. Il più grave si è verificato a Monza, dove questa mattina un ciclista settantenne è morto dopo essere stato arrotato da un camion e trascinato per decine di metri in viale Brianza a Monza. È successo poco prima delle 11.30. Da una prima ricostruzione del fatto, per cause ancora in corso di accertamento, l'uomo è stato travolto dal mezzo pesante all'ultimo incrocio del viale che porta alla Villa Reale di Monza.

E ancora, a Salò nel Bresciano tre fratellini sono rimasti feriti (due gravemente) nello schianto frontale dell’auto guidata dallo zio contro un’altra vettura.