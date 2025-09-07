Discriminazione gentile
Arnaldo Liguori
Discriminazione gentile
MonzaBrianza
Abbonamento digitale:

6 € al mese

 

Abbonamento digitale:
Gran PremioCarlo Acutis è santo Eredità ArmaniDue morti a ComoEclissi di LunaMeteo
Acquista il giornale
CronacaMonza risponde all’appello. Piazza piena per la pace
7 set 2025
ALESSANDRO SALEMI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Monza Brianza
  3. Cronaca
  4. Monza risponde all’appello. Piazza piena per la pace

Monza risponde all’appello. Piazza piena per la pace

Successo per la manifestazione convocata dalla Cgil contro la guerra a Gaza. Il segretario Palvarini: "L’indignazione deve diventare una voce collettiva".

Successo per la manifestazione convocata dalla Cgil contro la guerra a Gaza. Il segretario Palvarini: "L’indignazione deve diventare una voce collettiva".

Successo per la manifestazione convocata dalla Cgil contro la guerra a Gaza. Il segretario Palvarini: "L’indignazione deve diventare una voce collettiva".

Per approfondire:

Monza risponde all’appello della pace. Nel cuore della città, in piazza Citterio, gremita ieri di cittadini e associazioni, si è svolta la manifestazione indetta dalla Cgil Monza e Brianza in sostegno alla Global Sumud Flotilla, l’iniziativa internazionale che attraversa il Mediterraneo per portare aiuti umanitari a Gaza. Un appuntamento che ha raccolto una folla di persone nonostante la concomitanza con il Gran Premio di Formula 1, a conferma della forza simbolica e politica della mobilitazione. Sul lato della piazza che guarda ai Boschetti Reali è stata allestita una rappresentazione artistica delle piccole imbarcazioni della Flotilla: un’immagine evocativa che ha accompagnato gli interventi dei sindacati e delle forze sociali. Dietro, un mare di bandiere, della Cgil e della Uil, di Pd, Avs, M5S, Anpi, Libera, Arci Scuotivento, Auser, Monza per la Pace e molte altre sigle del territorio.

"Siamo felici della partecipazione – sottolinea Walter Palvarini, segretario generale della Cgil Monza e Brianza –. Era importante esserci, ribadire il sostegno alla popolazione palestinese e a quella israeliana che protesta contro il proprio governo. L’indignazione non può restare privata, deve diventare voce collettiva". La Cgil ha ricordato le iniziative già avviate: 2 container di aiuti inviati a Gaza, oltre 3mila pasti caldi distribuiti, raccolte fondi che proseguono anche nei luoghi di lavoro. L’appello del sindacato è a fermare la fornitura di armi, garantire corridoi umanitari, liberare ostaggi e prigionieri politici, riconoscere lo Stato di Palestina. Richieste già avanzate dalla Confederazione sindacale internazionale e rilanciate a livello europeo dalla Ces, che chiede la sospensione dell’Accordo di associazione Ue-Israele e lo stop al commercio con gli insediamenti illegali.

Un messaggio raccolto anche dal mondo politico. Lorenzo Sala, segretario provinciale del Pd, ha ribadito l’impegno del partito. "La tragedia di Gaza è di dimensioni epocali – ha detto –. Servono misure forti: stop al doppio standard europeo sui diritti umani, sanzioni a Israele come a Putin. Solo così si rafforza la credibilità delle democrazie e dell’Europa".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

ManifestazioneGaza