Il sindaco: "Ora i decreti e il bando di gara"

"È la conferma di un cammino che si sta svolgendo e del fatto che le parole del sindaco non fossero gettate al vento. In questi mesi non ci siamo dimenticati i soldi della metropolitana, ma abbiamo costruito un processo. La nota del Mit è un altro pezzo di un percorso che le istituzioni hanno giocato insieme. Un percorso che non è mai stato contro la M4, ma era giocoforza non sprecare tempo".

Paolo Pilotto non ha mai dubitato del risultato, la copertura dei circa 600 milioni mancanti alla realizzazione del prolungamento della linea 5 da Bignami a Monza, e ringrazia Milano.

"È il frutto di un gioco unitario di amministrazioni di segno diverso che riconoscono la necessità, sostenuta dalle associazioni e dalle realtà sociali, di dare una risposta alle esigenze di mobilità su un’area interprovinciale di 4 milioni di persone". Ora, "da amministrazioni che compiono un passo dopo l’altro, siamo in attesa dei decreti per confermare l’utilizzabilità delle risorse, necessaria per arrivare al bando di gara", conclude il sindaco di Monza.

Festeggia anche Martina Sassoli, consigliera regionale e comunale in prima linea nella battaglia per il metrò di Monza: "Abbiamo ricevuto minuti la comunicazione da parte del ministero per le Infrastrutture e Trasporti, da parte del ministro Salvini, che Milano avrebbe definitivamente confermato il trasferimento delle risorse pari a circa 402 milioni dal prolungamento della linea di Milano e Segrate al prolungamento Milano-Monza. Questa è una notizia eccezionale che aspettavamo e con la quale speriamo di più per festeggiare il più bel weekend del Gran premio di Monza".

M.Guz.