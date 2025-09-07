La città del Gp fa il sold out: "Promossi dagli stranieri"

Tutto esaurito tra hotel e sistemazioni alternative, non solo di lusso. Il Gran Premio d’Italia sta dando una forte spinta al mercato degli affitti brevi a Milano e nella provincia di Monza e Brianza. Le notti prenotate sono in crescita del 41% rispetto allo scorso anno secondo i dati di PriceLabs, piattaforma di rilevazione prezzi delle strutture ricettive. Con l’arrivo in città di centinaia di migliaia di appassionati, i livelli di occupazione sono saliti del 16% rispetto al weekend del Gp 2024. Anche le tariffe medie giornaliere si alzano velocemente: +45% su base annua, fino a 250 euro a notte.

Gli stranieri cercano soprattutto il calore della tradizione italiana, nel verde del Parco come nel cuore della città, fra acciottolato, mattoni a vista e soffitti architravati. E allora vanno a ruba gli ostelli come Cascina Costa Alta nel Parco, che offre la sua esperienza al neonato “Il Carro room“, il bed & breakfast, 6 stanze doppie, nel convento dei frati Barnabiti del Carrobiolo, gestito dall’impresa sociale “Il Carro“. È lo stesso che offre doposcuola e biennio di scuola superiore ai ragazzi che altrimenti si perderebbero, e propone loro piccole esperienze di supporto agli adulti che gestiscono il b&b.

"Nelle nostre strutture – racconta la direttrice Simona Ravizza – soprattutto gli stranieri cercano quell’accoglienza italica che si concretizza, per esempio, nell’offrire loro biscotti di benvenuto fatti dai ragazzi della cooperativa sociale, l’attenzione e la cura dell’accoglienza e non solo lo spirito alberghiero". In occasione del Gran Premio è ospite un gruppo di americani di Washington, che hanno apprezzato l’ambiente del convento dal sapore antico, col suo chiostro silenzioso. Appena fuori, è piaciuto lo stand della Birra del Carrobiolo, nata da un’iniziativa interna al convento, oggi in gestione a un privato nel pub di piazza Indipendenza. Gli ospiti stranieri si sono avvicinati intavolando una piacevole chiacchierata col gestore. Si è unito il titolare dello stand vicino, offrendo taralli. Anche questo è Fuori Gp.

Durante l’anno i prezzi del b&b oscillano tra i 70 e i 100 euro a notte per turisti business, provenienti dal centro Europa, essendo Monza tranquilla e a mezz’ora da Milano. Da alcuni anni si è aggiunto il “turismo sanitario“ di chi viene a curarsi all’ospedale San Gerardo. Aumentano in questi giorni i valori di mercato, essendo tutta la recettività monzese sold out. "Le attività a reddito – spiega Ravizza – servono poi a sostenere le attività educative a servizio dei ragazzi. Per questo, dopo l’esperienza fortunata del b&b, a dicembre apriremo anche l’ostello, 50 posti in 15 stanze".