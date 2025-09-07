Matteo Barone falciato sulle strisce da un poliziotto ubriaco: il sogno di fare il trapper stroncato a 25 anni

MILANO – Ore 5.31 di ieri, via Porpora, due passi dalla stazione Lambrate. Matteo Barone, venticinquenne nativo di Poggibonsi ma da sempre residente a Milano, sta rientrando da una serata in un locale: gli mancano circa 500 metri per raggiungere la casa in cui vive con i genitori. “Se venivi stasera ti divertivi un sacco”, il vocale Whatsapp inviato all’alba all’amica che si è persa la festa. È l’ultimo sorriso del ragazzo che aveva lasciato un impiego in una società di spedizioni per coltivare il sogno di diventare un musicista trap. Attraversa la strada sulle strisce pedonali, ma viene travolto dall’Audi Q2 nera guidata dal coetaneo Giusto Chiacchio, poliziotto fuori servizio del commissariato Garibaldi-Venezia che a sua volta sta tornando a casa dopo una notte con gli amici.

Lo schianto è devastante, anche perché la velocità della macchina è “molto sostenuta” (come metterà a verbale un testimone oculare): Matteo viene sbalzato sul parabrezza e poi trascinato sull’asfalto per una ventina di metri, finendo contro un altro veicolo parcheggiato a 38,4 metri dal punto d’impatto. L’agente scende dall’auto e si accorge immediatamente della gravità della situazione: il ferito è immobile a terra e perde sangue dalla testa. I sanitari provano a lungo a rianimarlo, ma alle 6.45 i medici del Policlinico ne dichiarano il decesso. Pure Chiacchio viene portato in ospedale, al vicino istituto clinico Città Studi, ma quando gli dicono che deve fare gli esami del sangue per rilevare l’eventuale presenza di alcol o droga se ne va.

Sull'asfalto i segni dei rilievi della polizia locale dopo l'investimento del 25enne sulle strisce

Il motivo? Quasi certamente è legato al fatto che da circa due anni il ventiseienne è sottoposto al regime di sorveglianza sanitaria, “a seguito di intossicazione etilica pregressa”: ogni sei mesi deve passare i test che ne certifichino la non assunzione di alcol, e finora li ha sempre superati senza intoppi. Sparito alle 8, Chiacchio viene rintracciato e riportato in via Porpora dai colleghi dell’Upg: la prima prova all’etilometro rimanda alle 9.09 un valore di 0,63 grammi di etanolo per litro di sangue, superiore al limite di 0,50 imposto dalla legge; la seconda, dieci minuti più tardi, conferma la positività (0,60), in un range che fino a 0,80 prevede una sanzione amministrativa.

A valle degli accertamenti investigativi, coordinati dal pm di turno Maurizio Ascione, e tenuto conto “della gravità del fatto e della personalità dell’indagato”, il 26enne viene arrestato con l’accusa di omicidio stradale e portato in carcere a Bollate. Di Matteo restano quel vocale scherzoso delle 5.31, il ricordo commosso di chi lo conosceva bene e una foto scattata venerdì sera e postata subito su Instagram: un selfie col cantante Mahmood, incontrato per caso in un locale.