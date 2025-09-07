In piazza tutti pazzi per Rovazzi. E oggi ci si incolla al maxischermo

Per tre giorni Monza si è trasformata in un palcoscenico diffuso dove sport, musica, cultura e intrattenimento si sono incontrati: dal motor show alle esibizioni live, dai villaggi tematici alle notti bianche, fino ai grandi spettacoli musicali, un ricco carnet di esperienze a ingresso libero.

Venerdì sera Rovazzi “Fuori controllo“ ha scatenato monzesi e ospiti in una piazza Cambiaghi gremita, che ha cantato e ballato insieme a lui. Graditissimi dai più giovani anche gli showcase e i live con dj e il rap dal vivo di Jake La Furia. Sul palco allestito in piazza Trento e Trieste si sono alternati musica con Radio Italia, spettacoli, talk show, proiezioni e presentazioni sportive, fino ai grandi momenti di intrattenimento con parate, show di danza, comicità.

Motor show, esposizioni di auto e contest rock negli spazi del centro storico, come piazza Carducci, piazza San Pietro Martire, piazza Carrobiolo e piazza San Paolo hanno creato un intreccio fra motori, gastronomia e musica.

Piazza Roma è il punto di riferimento per i più piccoli con il Kids Village. Le “Grid Night“, le “Notti Bianche“, hanno trasformato via Carlo Alberto, via Vittorio Emanuele e via Italia in luoghi d’incontro e festa fino a tarda ora, mentre i Boschetti Reali sono la cornice dello Street Food Village e delle serate elettroniche con i migliori dj italiani. Sant’Albino si è animata con la “Race Night“ in piazza Pertini, con street food, spettacoli e attività per famiglie, mentre per tutto il weekend si sta svolgendo la festa “Noi il Quartiere“ tra i rioni San Carlo e San Giuseppe. Via Bergamo è stata protagonista con la “Red Experience by Campari“, tra dj-set, gadget e sapori.

Oggi si chiude in bellezza con il maxi schermo in piazza Trento e Trieste, da cui si potrà assistere in diretta alla gara sul circuito dell’Autodromo. La giornata in piazza comincerà alle 10 con la musica di Radio Italia, lo spettacolo di danza “Alice nel paese delle meraviglie“ e le lezioni di fitness e di zumba. In piazza San Paolo lo show cooking Alt Enilive alle 10. Spostandosi in piazza Carducci alle 11 si potrà assitere al “Motorshow acrobatico“. Appuntamento alle 20, infine, in piazza Carrobiolo con il contest di band emergenti, mentre si potrà ballare fino a tarda sera ai Boschetti con il dj-set con Jacky, Dalila e Angelica D’Amore.