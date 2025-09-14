Meditazione e bookcrossing con la biblioteca

Esperienze di meditazione immersi nella natura, il bookcrossing con lo scambio di libri in giro per la città, giochi e letture in piazza e pomeriggi in cui cimentarsi in giochi da tavolo e di ruolo. Sarà un mese fitto di iniziative quello approntato dalla biblioteca civica di Muggiò, che da qui alle prossime settimane proporrà diversi appuntamenti. Il primo sarà già domani alle 20.30 con “Respira con la natura“, una serata di meditazione e musica sotto le stelle nel Parco Teresa Casati, per provare tecniche di concentrazione e di rilassamento profondo accompagnati dai suoni armonici di campane tibetane, tabla e flauto bansuri e guidati dall’insegnante Marco Pelusi. La partecipazione è gratuita, in caso di maltempo l’evento sarà annullato.

Con l’iniziativa “Bibliocrossing“, invece, la città diventerà per tutto il mese una biblioteca a cielo aperto: negli spazi pubblici del territorio, dalle piazze ai parchi, sarà in atto un’attività di scambio gratuito di libri, secondo le regole del bookcrossing. Si tratta di volumi donati dai lettori muggioresi, che ora la biblioteca ha deciso di ricondividere con gli amanti della lettura. Uno dei punti di scambio, domenica 21, sarà in piazza Garibaldi, dove quel giorno sarà allestito uno stand della biblioteca in occasione della Fiera dei Mercanti: lì ci saranno libri, giochi, letture e proposte per tutte le età.

Tra gli appuntamenti a ingresso libero di domenica prossima, alle 11 “Letture con kamishibai“ nel cortile della biblioteca e dalle 15 dimostrazioni e sessioni libere di giochi da tavolo. E ai giochi di ruolo e da tavolo sarà dedicato, sempre domenica 21, dalle 14.30 alle 19 in biblioteca, “Play XL“, primo appuntamento dei pomeriggi ludici curati da Sempre Ludens. Partecipazione gratuita con prenotazione.

F.L.