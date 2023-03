Bimba morta per la pappa di traverso, gara di solidarietà per la mamma della piccola Bianca

L'ospedale San Gerardo di Monza (Archivio)

Brugherio (Monza) – La morte di Bianca, bimba di 8 mesi deceduta per una crisi respiratoria dopo che la pappa le era andata di traverso, sta commuovendo tutta la Brianza.

La piccola viveva a Brugherio con la mamma, Giada Raucci, e proprio per dare un sostegno alla donna è stata promossa una raccolta fondi attraverso la piattaforma gofundme. Attraverso la generosità di tanti cittadini, che hanno donato piccole cifre, in pochi giorni sono stati raccolti già 2.000 euro.

"Un pensiero di vicinanza per la famiglia della piccola Bianca – si legge nel testo che accompagna l’iniziativa – Anche chi non ti ha conosciuta, piccola Bianca, conosceva una parte di te attraverso le persone che ti vogliono bene. Ed è per loro questo semplice gesto di vicinanza, certi che sapranno come trarre del bene e fare del bene, anche in una situazione così difficile”.