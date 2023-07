Monza, pioggia torrenziale: allagati i corridoi del Tribunale di piazza Garibaldi

Monza, 6 Luglio 2023 - Una bomba d'acqua si è abbattuta giovedì mattina a Monza e nei dintorni, riempiendo in pochi minuti le strade e allagando ingressi di case e cantine. In via Magellano la pioggia è arrivata fino all'altezza del marciapiede.

Tante le chiamate ai vigili del fuoco di Monza, che però non segnalano particolari disagi alla circolazione stradale, alberi caduti o necessità di soccorso alle persone.

Le infiltrazioni dal tetto, che in caso di forti piogge da sempre riversano acqua in alcuni corridoi del Palazzo di Giustizia di piazza Garibaldi a Monza, stamane si sono trasformati, soprattutto in alcuni punti al secondo piano, in un fiume che ha lasciato grosse pozze, costringendo il personale preposto alla sicurezza del Tribunale a delimitare le aree interessate per evitare il passaggio e a chiedere l'intervento di vigili del fuoco e polizia locale. Non è stato però necessario interrompere la regolare attività giudiziaria.